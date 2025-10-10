Un joven fue condenado a cuatro años y medio de prisión por una serie de robos en Simoca

El convenio fue formalizado por el auxiliar de fiscal, Hugo Campos, quien detalló los hechos investigados y las pruebas reunidas que permitieron acreditar la responsabilidad del acusado. En la audiencia, se acordó una pena de dos años y seis meses de prisión efectiva por los delitos de hurto con escalamiento, robo simple y robo por efracción en grado de tentativa.