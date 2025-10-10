Secciones
Seguridad

Un joven fue condenado a cuatro años y medio de prisión por una serie de robos en Simoca

El sujeto de 24 años estaba imputado por tres hechos ocurridos este año en diferentes viviendas de esa ciudad.

Hace 1 Hs

La Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad del Centro Judicial Monteros, a cargo de Mónica García de Targa, presentó ante un juez un acuerdo de juicio abreviado con Santiago Miguel Benítez, de 24 años, quien enfrentaba tres causas por delitos contra la propiedad cometidos en Simoca.

El convenio fue formalizado por el auxiliar de fiscal, Hugo Campos, quien detalló los hechos investigados y las pruebas reunidas que permitieron acreditar la responsabilidad del acusado. En la audiencia, se acordó una pena de dos años y seis meses de prisión efectiva por los delitos de hurto con escalamiento, robo simple y robo por efracción en grado de tentativa.

Además, la fiscalía solicitó la unificación de esta condena con una anterior de dos años de prisión condicional, lo que derivó en una sentencia final de cuatro años y seis meses de cárcel efectiva.

Tres hechos en pocos meses

Durante la audiencia, Benítez admitió su participación en tres hechos ocurridos entre abril y agosto de 2025. El primero de ellos sucedió el 30 de abril, cuando ingresó junto a otro individuo a un consultorio médico ubicado en calle Congreso al 400, de donde sustrajo un televisor y $12.000.

El segundo robo ocurrió el 14 de mayo, en una vivienda sobre la Ruta Provincial 325, a la altura del kilómetro 2,5, de donde se llevó herramientas y una cámara de seguridad.

El último hecho tuvo lugar el 17 de agosto, cuando intentó ingresar a una casa del barrio Ampliación Alfonsín con fines de robo. En esa ocasión, cortó la energía eléctrica y pateó la puerta principal, pero una vecina alertó a la policía. Los efectivos llegaron rápidamente y lograron aprehenderlo en un pasaje cercano, tras intentar huir del lugar.

