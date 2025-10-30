Allanamientos en Tucumán: secuestran más de 200 dosis de cocaína en Alderetes y en la capital

En el marco de una investigación impulsada por la Unidad Fiscal de Narcomenudeo (UFINAR), efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas llevaron adelante una serie de allanamientos en distintas zonas de la provincia, que arrojaron resultados positivos en la lucha contra el narcomenudeo.
“La Dirección de Drogas Peligrosas tuvo un arduo trabajo, ya que llevamos a cabo cinco allanamientos, tres en la zona Capital y dos en Alderetes, todo con resultados altamente positivos”, informó el comisario mayor Rufino Medina, subdirector del área.
En los procedimientos realizados en el barrio Progreso, los agentes secuestraron cerca de 200 bochitas de cocaína, además de dinero en efectivo. En otro domicilio, ubicado en el barrio El Corte, también se incautaron sustancias estupefacientes.
“Cabe aclarar que en los allanamientos en la zona Capital también se procedió al secuestro de cocaína, dos tumberas, un revólver y dinero en efectivo. Tenemos cinco personas aprehendidas, y en uno de los inmuebles del barrio Progreso, en el momento de la irrupción policial, algunos sospechosos se dieron a la fuga por los techos”, precisó Medina.
Por su parte, el comisario inspector Miguel Álvarez, director de la DIDROP Este, explicó que los procedimientos fueron el resultado de denuncias anónimas que derivaron en la intervención judicial de la UFINAR.
“Entre los dos domicilios se incautaron 210 envoltorios de cocaína y una piedra de nueve gramos. En estas acciones colaboraron la Unidad Regional Este y personal de la Motorizada”, indicó.