Allanamientos en Tucumán: secuestran más de 200 dosis de cocaína en Alderetes y en la capital

“Cabe aclarar que en los allanamientos en la zona Capital también se procedió al secuestro de cocaína, dos tumberas, un revólver y dinero en efectivo. Tenemos cinco personas aprehendidas, y en uno de los inmuebles del barrio Progreso, en el momento de la irrupción policial, algunos sospechosos se dieron a la fuga por los techos”, precisó Medina.