Aumento del Nomenclador de Discapacidad: en Tucumán, los prestadores consideran insuficiente el ajuste y mantienen el reclamo

El anuncio del aumento en el Nomenclador de Discapacidad para 2025 trajo algo de alivio, aunque no resolvió el conflicto de fondo entre el sector y el Gobierno nacional. Así lo expresó este jueves a LA GACETA el presidente de la Cámara de Prestadores de Servicios de Salud y Educación para Personas con Discapacidad, Gustavo Anastacio, quien advirtió que el incremento aprobado “es insuficiente y mantiene en riesgo la sustentabilidad de muchas instituciones”.