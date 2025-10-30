Aumento del Nomenclador de Discapacidad: en Tucumán, los prestadores consideran insuficiente el ajuste y mantienen el reclamo

El anuncio del aumento en el Nomenclador de Discapacidad para 2025 trajo algo de alivio, aunque no resolvió el conflicto de fondo entre el sector y el Gobierno nacional. Así lo expresó este jueves a LA GACETA el presidente de la Cámara de Prestadores de Servicios de Salud y Educación para Personas con Discapacidad, Gustavo Anastacio, quien advirtió que el incremento aprobado “es insuficiente y mantiene en riesgo la sustentabilidad de muchas instituciones”.
“El primer balance que hacemos es que estamos mejor que ayer, pero todavía muy lejos de una solución”, señaló. El dirigente explicó que los aumentos definidos por el directorio del Sistema Único de Prestaciones para Personas con Discapacidad, del 14% para algunas prestaciones y del 12% para otras, en octubre, no alcanzan a cubrir la inflación acumulada hasta septiembre, que ya supera el 22%.
“No entendemos por qué hay diferencias de porcentajes si todo el sector atraviesa la misma dificultad. Además, los incrementos recién se cobrarán entre enero y marzo del año próximo, por lo que seguimos perdiendo frente a la inflación”, cuestionó.
Anastacio recordó que el proceso administrativo de pago suele demorar entre 45 y 90 días, debido a los tiempos de auditoría. “Esto agrava aún más la situación financiera de las instituciones, que deben afrontar gastos inmediatos con recursos que llegan con meses de atraso”, añadió.
El titular de la Cámara también lamentó que en la reunión del directorio nacional, donde se definió el aumento por mayoría oficialista, la postura de los prestadores “no haya sido escuchada”. “Nuestra propuesta fue clara: un incremento de estas características no es viable, no cubre los costos y no cumple con lo establecido por la ley”, sostuvo.
Pese a la mejora parcial, Anastacio advirtió que el reclamo continuará. “Hasta ayer estábamos con la cabeza bajo el agua y hoy nos dejan respirar cada dos minutos. Estamos un poco mejor, pero seguimos mal. Vamos a insistir por la vía política y judicial para que se cumpla la ley y el presupuesto contemple los fondos necesarios.”
Consultado sobre la posibilidad de cierres de centros de atención, fue cauto. “Este alivio da algo de previsibilidad al corto plazo. Tal vez algunas instituciones puedan continuar los primeros meses del año que viene, pero esto no es una solución definitiva”.
En paralelo, la Cámara mantiene gestiones con las autoridades provinciales del Siprosa y del Subsidio de Salud, para lograr actualizaciones que acompañen los nuevos valores y eviten un mayor deterioro del sistema.
Finalmente, Anastacio reconoció que entre los prestadores reina una sensación ambivalente: “Respiramos, pero sabemos que tenemos que volver a la lucha. No descartamos medidas futuras, aunque por ahora seguimos apostando al diálogo”.
Mientras tanto, las familias de personas con discapacidad siguen afrontando las consecuencias del conflicto. Según el dirigente, el transporte es hoy el eslabón más golpeado, debido a los aumentos del combustible y a la falta de actualización de los aranceles.
“El servicio de transporte está muy afectado, y eso complica la llegada de muchas familias a los centros. Estamos en diálogo permanente para evitar que se interrumpan las prestaciones”, concluyó.