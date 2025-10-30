Analistas internacionales destacan el resultado electoral, pero hacen una advertencia

Chailis también se refirió al debate sobre la eliminación de la banda cambiaria, y consideró que “es lógico empezar a discutir una transición hacia un régimen más flexible, donde el tipo de cambio responda más a los fundamentos del mercado que a intervenciones puntuales”. No obstante, advirtió que “cualquier cambio debe ser gradual y coordinado con la política monetaria. Un movimiento prematuro podría presionar los precios y las reservas”.