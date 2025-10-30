Secciones
El homenaje de Dalma y Gianinna a Diego Maradona en el día en que hubiera cumplido 65 años

En una fecha marcada por la memoria y el afecto, las hijas del "Diez" compartieron mensajes llenos de amor, dolor y gratitud hacia su padre.

Hace 1 Hs

El 30 de octubre vuelve a ser una fecha de fuerte carga emocional. Un día como hoy, Diego Armando Maradona habría cumplido 65 años, y el recuerdo del ídolo ocupó nuevamente un lugar central en redes sociales y medios. Entre los homenajes, sobresalieron los mensajes de sus hijas, Dalma Maradona y Gianinna Maradona, quienes compartieron publicaciones cargadas de afecto y nostalgia, reforzando el vínculo indeleble que mantienen con la figura de su padre.

Dalma eligió una ilustración en la que una niña abraza a un futbolista con la camiseta azul y amarilla, junto al mensaje “Qué alegría haber compartido la vida con vos. ¡Feliz cumpleaños, papá!”. La imagen, publicada en Instagram, expresó el lado más íntimo de la relación entre padre e hija, marcada por la complicidad y la memoria afectiva que permanece intacta pese al paso del tiempo.

Por su parte, Gianinna compartió una foto de archivo, donde Diego aparece besando el Balón de Oro, musicalizada con la canción El corazón sobre todo. Sobre la imagen escribió: “¿De verdad me ibas a mirar así? Feliz todo, pá. Te amo”. Fue un mensaje breve, pero cargado de emoción, que rápidamente se volvió viral. Cada una rindió homenaje con su propio lenguaje, pero con el mismo sentido: recordar desde el amor.

Una fecha que trasciende lo familiar

El 30 de octubre dejó de ser solo un cumpleaños: se convirtió en un acontecimiento cultural y global. Maradona continúa siendo uno de los símbolos más fuertes de la historia del deporte, y cada aniversario renueva el homenaje colectivo. Desde su fallecimiento en noviembre de 2020, su legado se recuerda entre lágrimas, orgullo y una nostalgia que atraviesa generaciones.

El lazo entre hermanas y la búsqueda de verdad

En los últimos meses, Dalma y Gianinna también se mostraron juntas en el proceso judicial que investiga la muerte de su padre. Tras declarar ante la Justicia, Gianinna recibió el apoyo público de su hermana y su familia. Dalma publicó: “LAS 3 SOMOS 1”, y luego agregó sobre su hermana: “Sos uno de los seres más maravillosos que conozco. Él estaría orgulloso de vos”. Gianinna respondió: “Gracias por estar bien cerquita mío desde que llegué a este mundo. Él se merece verdad y justicia. Estamos más cerca”. El amor y la lucha siguen siendo el núcleo del recuerdo.

