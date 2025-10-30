El homenaje de Dalma y Gianinna a Diego Maradona en el día en que hubiera cumplido 65 años

El lazo entre hermanas y la búsqueda de verdad

En los últimos meses, Dalma y Gianinna también se mostraron juntas en el proceso judicial que investiga la muerte de su padre. Tras declarar ante la Justicia, Gianinna recibió el apoyo público de su hermana y su familia. Dalma publicó: “LAS 3 SOMOS 1”, y luego agregó sobre su hermana: “Sos uno de los seres más maravillosos que conozco. Él estaría orgulloso de vos”. Gianinna respondió: “Gracias por estar bien cerquita mío desde que llegué a este mundo. Él se merece verdad y justicia. Estamos más cerca”. El amor y la lucha siguen siendo el núcleo del recuerdo.