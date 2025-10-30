Muere a los 26 años una figura del vóley tras recibir una descarga eléctrica

Nacido en Gurgan, Kazemi fue un destacado atacante opuesto que representó a Irán, Turquía, Catar, Kuwait e Indonesia. Debutó con la selección nacional en 2018, en un partido frente a Brasil por la Liga de Naciones, y ese mismo año fue parte del equipo que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Asiáticos de Indonesia. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, contribuyó a que Irán alcanzara el noveno puesto, y en 2021 fue elegido Jugador Más Valioso (MVP) tras conquistar el campeonato asiático, según destacó Mehr News.