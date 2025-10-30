Qué pasa si caminás media hora todos los días: beneficios que te sorprenderán

Caminar es una práctica de bajo impacto, que no produce calambres ni dolores musculares al otro día a diferencia de otros ejercicios de fuerza. Una caminata diaria, además, no sólo ayuda a abandonar el sedentarismo y despejar la mente, también es beneficioso para evitar la aparición de enfermedades y bajar de peso.
La organización estadounidense sin fines de lucro, American Heart Association, recomienda caminar al menos treinta minutos por día o dar 10.000 pasos. Esto se puede realizar de una sola vez o distribuirse en tandas durante todo el día, ambos tienen el mismo impacto positivo en la salud.
El "padre de la medicina", Hipócrates, dijo en su momento que "caminar es la mejor medicina para el hombre", y no se equivocaba. Está comprobado científicamente que caminar tiene un impacto positivo en la salud física y mental.
Cuáles son los beneficios de caminar media hora por día
La caminata diaria ayuda a mejorar la digestión y prevenir el estreñimiento, tonificar los músculos y perder peso, aliviar el dolor de espalda, mejorar la postura y la flexibilidad.
También ayuda a acabar con el sedentarismo, y por ende todas las enfermedades que este estado trae. Francisco Ibarra, médico internista de Clínica Alemana, explicó que "la eliminación del sedentarismo podría reducir entre un 6 % y 10% la aparición de enfermedad coronaria, diabetes, cáncer de colon y mama, y por lo tanto, prolongar las expectativas de vida de las personas", detalla Clarín.
Además, el andar aumenta el flujo y el nivel de oxígeno en el torrente sanguíneo, ayudando a fortalecer los pulmones y eliminando toxinas y desechos. Esto permite respirar mejor y aliviar problemas de la enfermedad pulmonar.
La salud mental también se beneficia de esta actividad aeróbica. Step One Charity informó que al mejorar el flujo sanguíneo en todo el cuerpo, la persona tiene más energía para realizar sus actividades diarias. Ir a pie también libera endorfinas, permite desconectarte, reduce el estrés y la ansiedad y mejora el sueño.
En cuanto al ritmo, Barry Franklin, director de cardiología preventiva y rehabilitación cardíaca en Beaumont Hospital, explicó que "la velocidad más protectora al caminar es por encima de 3 mph, si puedes exceder esa intensidad de ejercicio, los beneficios son significativos".
Aunque se obtienen los mismos beneficios si se camina más despacio (2 mph) pero cuesta arriba. También es importante hidratarse antes, durante y después del ejercicio físico, usar protector solar, llevar un calzado cómodo y no exponerse a la alta radiación.