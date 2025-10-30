Secciones
¿Cuánto tiempo hay que caminar por día para mejorar la memoria?

Caminar es una de las formas más sencillas y efectivas de mejorar la memoria y la salud cerebral.

Caminar es una de las formas más sencillas y efectivas de mejorar la memoria y la salud cerebral.
Cada vez son más los estudios que demuestran que la actividad física no solo beneficia el cuerpo, sino que también juega un papel crucial en la salud del cerebro. Entre estas actividades, caminar se destaca como una de las formas más simples y efectivas de potenciar las capacidades cognitivas, incluida la memoria. Pero, ¿cuánto tiempo necesitamos dedicarle a esta práctica para obtener resultados significativos?

La actividad física regular también puede reducir el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas, como la demencia, disminuyendo este riesgo en un 60% en personas activas. Este efecto protector se relaciona con la capacidad de las caminatas para mejorar la circulación sanguínea y el flujo de oxígeno al cerebro. Así, el ejercicio no solo ayuda a mantener un cuerpo sano, sino que también se convierte en un aliado esencial para la salud mental y la memoria a largo plazo.

Moverse para recordar: ¿cuánto tiempo hay que caminar por día para mejorar la memoria?

El neurólogo Marc Milstein destaca que caminar es una de las formas más simples y efectivas de fortalecer la memoria. Según el experto, caminar al menos 30 minutos al día mejora significativamente el flujo sanguíneo hacia el cerebro.

Por otro lado, el experto aclara que no es necesario hacerlo todo de una vez. Dividir esos 30 minutos en 3 caminatas de 10 minutos puede ser igual de beneficioso. 

El ejercicio aeróbico ligero reduce el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como la demencia, disminuyendo ese riesgo en un 60%.

Milstein explica que esta actividad es comparable a la que realizaban nuestros antepasados, quienes caminaban grandes distancias en busca de alimento, lo que activaba sus capacidades de memoria para recordar los mejores lugares de caza o pesca.

