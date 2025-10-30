¿Cuánto tiempo hay que caminar por día para mejorar la memoria?

La actividad física regular también puede reducir el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas, como la demencia, disminuyendo este riesgo en un 60% en personas activas. Este efecto protector se relaciona con la capacidad de las caminatas para mejorar la circulación sanguínea y el flujo de oxígeno al cerebro. Así, el ejercicio no solo ayuda a mantener un cuerpo sano, sino que también se convierte en un aliado esencial para la salud mental y la memoria a largo plazo.