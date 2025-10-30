Secciones
No hay alerta meteorológica para este jueves pero, ¿cuándo vuelven las tormentas y a qué provincias?

La circulación de aire frío y húmedo aporta condiciones de abundante nubosidad sobre buena parte del centro y norte del país del país.

Hace 1 Hs

El cierre de octubre en Argentina está marcado por un persistente frío que impactó especialmente a las provincias centrales, donde las mañanas y tardes se mantienen inusualmente frescas por segunda jornada consecutiva. Sin embargo, el panorama está a punto de cambiar: el centro y norte del país experimentarán un ascenso térmico sostenido durante el resto de la semana hábil. 

Este repunte pondrá fin al período frío, con máximas que podrían alcanzar los 30° para el viernes en el oeste y el extremo norte argentino.Mientras tanto, en la Patagonia se espera un deterioro de las condiciones entre el jueves y el viernes. El avance de un frente frío provocará precipitaciones aisladas, una intensificación de los vientos del sudoeste con fuertes ráfagas, y un nuevo descenso de las temperaturas en la región.

El fin de semana comenzará con tormentas

El final del viernes marcará la llegada de un frente frío a la región central de Argentina. Este sistema interactuará con las temperaturas cálidas y una moderada inestabilidad preexistente.

Como resultado, se anticipa el regreso de tormentas aisladas. Si bien afectarán de manera muy puntual el sudoeste de Buenos Aires y La Pampa, la inestabilidad se manifestará con mayor generalización sobre la región de Cuyo.

Específicamente, Mendoza y San Luis se presentan como las áreas más propensas a recibir tormentas de variada intensidad desde el atardecer del viernes y durante gran parte del sábado. Posteriormente, el sistema avanzará para afectar progresivamente a San Juan y parte de Córdoba, con foco especial en la zona serrana.

Dada esta situación, es posible que se desarrollen tormentas puntualmente fuertes en este sector centro-oeste del país al inicio del fin de semana. En las próximas horas, se evaluará si la intensidad de los fenómenos justifica la emisión de un alerta oficial.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
