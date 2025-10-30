No hay alerta meteorológica para este jueves pero, ¿cuándo vuelven las tormentas y a qué provincias?

Este repunte pondrá fin al período frío, con máximas que podrían alcanzar los 30° para el viernes en el oeste y el extremo norte argentino.Mientras tanto, en la Patagonia se espera un deterioro de las condiciones entre el jueves y el viernes. El avance de un frente frío provocará precipitaciones aisladas, una intensificación de los vientos del sudoeste con fuertes ráfagas, y un nuevo descenso de las temperaturas en la región.