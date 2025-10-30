No hay alerta meteorológica para este jueves pero, ¿cuándo vuelven las tormentas y a qué provincias?

El cierre de octubre en Argentina está marcado por un persistente frío que impactó especialmente a las provincias centrales, donde las mañanas y tardes se mantienen inusualmente frescas por segunda jornada consecutiva. Sin embargo, el panorama está a punto de cambiar: el centro y norte del país experimentarán un ascenso térmico sostenido durante el resto de la semana hábil.
Este repunte pondrá fin al período frío, con máximas que podrían alcanzar los 30° para el viernes en el oeste y el extremo norte argentino.Mientras tanto, en la Patagonia se espera un deterioro de las condiciones entre el jueves y el viernes. El avance de un frente frío provocará precipitaciones aisladas, una intensificación de los vientos del sudoeste con fuertes ráfagas, y un nuevo descenso de las temperaturas en la región.
El fin de semana comenzará con tormentas
El final del viernes marcará la llegada de un frente frío a la región central de Argentina. Este sistema interactuará con las temperaturas cálidas y una moderada inestabilidad preexistente.
Como resultado, se anticipa el regreso de tormentas aisladas. Si bien afectarán de manera muy puntual el sudoeste de Buenos Aires y La Pampa, la inestabilidad se manifestará con mayor generalización sobre la región de Cuyo.
Específicamente, Mendoza y San Luis se presentan como las áreas más propensas a recibir tormentas de variada intensidad desde el atardecer del viernes y durante gran parte del sábado. Posteriormente, el sistema avanzará para afectar progresivamente a San Juan y parte de Córdoba, con foco especial en la zona serrana.
Dada esta situación, es posible que se desarrollen tormentas puntualmente fuertes en este sector centro-oeste del país al inicio del fin de semana. En las próximas horas, se evaluará si la intensidad de los fenómenos justifica la emisión de un alerta oficial.