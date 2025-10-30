Alberdi: un hombre y una mujer fueron detenidos tras el secuestro de más de un centenar de dosis de cocaína

Durante la irrupción en los inmuebles investigados, los efectivos secuestraron 135 bochitas de cocaína, dos balanzas de precisión, recortes plásticos y elementos usados para el fraccionamiento que presentaban restos de cocaína, así como dinero en efectivo y tres celulares. En tanto, una mujer de 29 años y un hombre de 30 quedaron a disposición de la Justicia por el delito de Comercialización de Estupefacientes.