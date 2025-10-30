Secciones
Seguridad

Alberdi: un hombre y una mujer fueron detenidos tras el secuestro de más de un centenar de dosis de cocaína
Un hombre y una mujer fueron detenidos luego de que la Dirección de Drogas Peligrosas de Juan Bautista Alberdi secuestrara más de un centenar de bochitas de cocaína y elementos utilizados para el fraccionamiento de la sustancia en dos viviendas de la ciudad.

Según informó el comisario José Díaz, en el marco de una investigación por narcomenudeo, el martes por la mañana se llevaron a cabo dos allanamientos, en simultáneo, en domicilios del barrio El Chicle. Las medidas fueron solicitadas por la fiscal Andrea Sánchez, a cargo de la Fiscalía de Narcomenudeo Sur, y fueron aprobadas por el juez Fernando Saracho Díaz.

Durante la irrupción en los inmuebles investigados, los efectivos secuestraron 135 bochitas de cocaína, dos balanzas de precisión, recortes plásticos y elementos usados para el fraccionamiento que presentaban restos de cocaína, así como dinero en efectivo y tres celulares. En tanto, una mujer de 29 años y un hombre de 30 quedaron a disposición de la Justicia por el delito de Comercialización de Estupefacientes.

Temas AlberdiNarcotráfico
