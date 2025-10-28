Secciones
“En Alberdi vamos a tener un Concejo donde prime el diálogo y el consenso”

El concejal electo, Adolfo Díaz Chavero, aseguró que el resultado de las elecciones marca “una nueva etapa” para el municipio. “No se puede volver atrás; los alberdianos quieren transparencia y control”.

Hace 1 Hs

El concejal electo por “Cambia Alberdi”, Adolfo Díaz Chavero, celebró la composición del nuevo Concejo Deliberante surgido tras las elecciones del domingo en el municipio, y aseguró que se trata de “un escenario político renovado”, en el que “todas las fuerzas van a estar representadas”.

“Sabíamos que iba a ser una elección reñida, sobre todo en la categoría de intendentes. En las mesas de afuera de la ciudad el oficialismo hizo la diferencia, pero en concejales hicimos una gran elección”, afirmó en diálogo con LA GACETA Play. Y agregó: “Obtuvimos tres bancas y somos la lista más votada en Alberdi. Hay caras nuevas, lo que refleja la renovación política que pedía la gente”.

Según explicó, la nueva composición del cuerpo legislativo local quedará dividida cinco a cinco, lo que obligará a las distintas fuerzas a buscar consensos. “Va a ser un Concejo donde habrá que dialogar mucho. No va a ser como en los últimos años, cuando el oficialismo imponía sus números sin discusión. Esto le hace bien a la democracia y también a la nueva gestión, que deberá dar explicaciones sobre lo que se haga bien o mal”.

ALBERDI. El municipio registró una alta concurrencia de votantes. ALBERDI. El municipio registró una alta concurrencia de votantes. FOTO LA GACETA/OSVALDO RIPOLL

Consultado sobre el intendente electo, Bruno Romano, Díaz Chavero señaló que lo conoce “de toda la vida” y que espera una gestión “de transición”, con foco en los servicios básicos. “Él sabe que no se puede volver atrás. Se mostró como algo distinto al gobierno anterior, y nosotros vamos a estar ahí para que eso se cumpla. Queremos que a todos nos vaya bien, para que al alberdiano le vaya bien”, sostuvo.

En cuanto al resultado electoral, destacó la participación ciudadana: “Fue una elección histórica; votó el 90% del padrón. Logramos unificar un candidato y eso fue muy valorado. Sabíamos que enfrentábamos toda la maquinaria del oficialismo provincial, pero dimos batalla hasta el final y quedamos muy conformes con la elección”.

Por último, adelantó que seguirán trabajando para fortalecer el espacio de cara a las próximas elecciones: “Esto recién empieza. Queremos consolidar este proyecto para que en 2027 podamos ser gobierno. El desafío es seguir construyendo una alternativa que ponga a Alberdi de pie”.

