“En Alberdi vamos a tener un Concejo donde prime el diálogo y el consenso”

Según explicó, la nueva composición del cuerpo legislativo local quedará dividida cinco a cinco, lo que obligará a las distintas fuerzas a buscar consensos. “Va a ser un Concejo donde habrá que dialogar mucho. No va a ser como en los últimos años, cuando el oficialismo imponía sus números sin discusión. Esto le hace bien a la democracia y también a la nueva gestión, que deberá dar explicaciones sobre lo que se haga bien o mal”.