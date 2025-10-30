Un hombre fue condenado a tres años y tres meses de cárcel por robo

Los casos fueron investigados por la Fiscalía de Robos y Hurtos IV, dirigida por Carlos Saltor. Siguiendo la acusación del MPF, el pasado 29 de agosto, aproximadamente a las 3.30, Trujillo se trepó al techo de la sandwichería “El Crack”, ubicada en la avenida Mate de Luna al 2.500. Al ingresar al local sustrajo un celular, un cargador y $200.000. Luego rompió un vidrio y se escapó. Alrededor de las 5.20, se presentó en un domicilio en la calle Constitución al 400. El hombre escaló el portón de la vivienda y caminó por los tejados hasta llegar a la panadería de la familia. Una vez que ingresó al inmueble no logró su cometido ya que fue ahuyentado por los propietarios y aprehendido por la policía en la vereda del lugar. El auxiliar de fiscal Leonel Héctor Sosa le endilgó la autoría de los delitos de robo agravado por escalamiento y tentativa de robo agravado por escalamiento. Tras exponer el convenio de juicio abreviado, el juez homologó el acuerdo.