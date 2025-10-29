Racing-Flamengo: controles, multas y advertencia directa de Aprevide antes de la semifinal

Horarios, ingresos y restricciones

Las puertas del estadio abrirán a las 18.30, aunque se contempla un acceso anticipado desde las 17.30 para el público visitante. Los hinchas de Flamengo ingresarán por Av. Colón y Lavalle (puertas 24 y 26), mientras que los simpatizantes de Racing lo harán por los ingresos de Gral. Paz y Colón, Italia y Colón, y Alsina y Díaz Vélez. Aprevide reiteró que cualquier uso de pirotecnia será sancionado.