Racing-Flamengo: controles, multas y advertencia directa de Aprevide antes de la semifinal

El organismo de seguridad pidió evitar cánticos racistas y reforzó las medidas de control en los accesos.

Tras la derrota 1-0 en el Maracaná, Racing se prepara para recibir a Flamengo en el Cilindro de Avellaneda por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Gustavo Costas buscará dar vuelta la serie para alcanzar una final que no disputa desde 1997, mientras que el conjunto brasileño apunta a su cuarta definición en siete años.

Ante este contexto, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense, emitió un mensaje dirigido al público local. El organismo pidió evitar cualquier tipo de conducta discriminatoria, especialmente expresiones de carácter racista, debido al historial de tensiones entre ambos clubes en competiciones recientes.

Además, Aprevide indicó que aplicará derecho de admisión mediante un sistema digital operado desde teléfonos inteligentes. Por ese motivo, solicitó a los hinchas llegar con anticipación al estadio, ya que también habrá controles de carnet de socio y de documento nacional de identidad en los distintos accesos.

El operativo de seguridad incluirá monitoreo mediante cámaras en los ingresos y alrededores del estadio. Participarán 800 efectivos policiales, 160 agentes de seguridad privada, 300 empleados de Utedyc, servicio médico distribuido en cinco carpas sanitarias, siete ambulancias, un autobomba y una comisaría móvil. También se informó sobre restricciones para el ingreso con banderas que inciten a la violencia, pirotecnia, máscaras o vestimenta identificatoria de otros clubes.

Horarios, ingresos y restricciones

Las puertas del estadio abrirán a las 18.30, aunque se contempla un acceso anticipado desde las 17.30 para el público visitante. Los hinchas de Flamengo ingresarán por Av. Colón y Lavalle (puertas 24 y 26), mientras que los simpatizantes de Racing lo harán por los ingresos de Gral. Paz y Colón, Italia y Colón, y Alsina y Díaz Vélez. Aprevide reiteró que cualquier uso de pirotecnia será sancionado.

