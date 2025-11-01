Qué aceite es mejor para tu salud: lo que recomiendan los especialistas

Mantener una buena salud depende, en gran medida, de llevar una alimentación equilibrada. No solo importa qué se come, sino también cómo se manipulan y preparan los alimentos, ya que pequeños detalles pueden marcar una gran diferencia en su valor nutricional.
Gestos cotidianos como agregar más sal de la necesaria, cocinar durante demasiado tiempo o elegir freír en lugar de hervir pueden alterar el aporte de nutrientes y afectar el bienestar general.
En esta oportunidad, los especialistas ponen el foco en uno de los ingredientes más básicos y, a la vez, más controvertidos de la cocina: el aceite, y en cuáles son los más saludables para cocinar.
¿El aceite es grasa?
Sí, el aceite -sin importar su tipo- es grasa. Sin embargo, no todas las grasas son perjudiciales para el organismo. Aunque se recomienda moderar su consumo, lo fundamental es saber cuáles evitar y cuáles incorporar en la dieta diaria.
De acuerdo con los expertos, las grasas saturadas y las grasas trans son las que más daño causan al cuerpo. Estas se encuentran principalmente en: manteca, leche entera, queso, carne roja, aceite de coco y alimentos procesados, consignó el diario La Nación.
En cambio, las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas resultan beneficiosas para la salud y están presentes en alimentos como: aceitunas, palta, nueces, salmón, trucha, atún y chía.
¿Es saludable cocinar con aceite?
La respuesta depende del tipo de aceite que se utilice. Los especialistas coinciden en que no todos los aceites son recomendables para cocinar, aunque los derivados de oliva o de girasol sí se consideran opciones seguras y saludables.
Los aceites más recomendados para cocinar
Si se busca preparar comidas de forma saludable, los siguientes aceites son los más aconsejados por los expertos:
- Maíz
-Oliva
- Semilla de girasol
- Almendra
- Avellana
- Sésamo
Además, remarcan que cualquier aceite que contenga menos de cuatro gramos de grasa saturada por cucharada puede considerarse apto para un consumo seguro y equilibrado.