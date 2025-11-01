Secciones
SociedadSalud

Qué aceite es mejor para tu salud: lo que recomiendan los especialistas
Qué aceite es mejor para tu salud: lo que recomiendan los especialistas
Hace 2 Hs

Mantener una buena salud depende, en gran medida, de llevar una alimentación equilibrada. No solo importa qué se come, sino también cómo se manipulan y preparan los alimentos, ya que pequeños detalles pueden marcar una gran diferencia en su valor nutricional.

Gestos cotidianos como agregar más sal de la necesaria, cocinar durante demasiado tiempo o elegir freír en lugar de hervir pueden alterar el aporte de nutrientes y afectar el bienestar general.

En esta oportunidad, los especialistas ponen el foco en uno de los ingredientes más básicos y, a la vez, más controvertidos de la cocina: el aceite, y en cuáles son los más saludables para cocinar.

¿El aceite es grasa?

Sí, el aceite -sin importar su tipo- es grasa. Sin embargo, no todas las grasas son perjudiciales para el organismo. Aunque se recomienda moderar su consumo, lo fundamental es saber cuáles evitar y cuáles incorporar en la dieta diaria.

De acuerdo con los expertos, las grasas saturadas y las grasas trans son las que más daño causan al cuerpo. Estas se encuentran principalmente en: manteca, leche entera, queso, carne roja, aceite de coco y alimentos procesados, consignó el diario La Nación. 

En cambio, las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas resultan beneficiosas para la salud y están presentes en alimentos como: aceitunas, palta, nueces, salmón, trucha, atún y chía.

¿Es saludable cocinar con aceite?

La respuesta depende del tipo de aceite que se utilice. Los especialistas coinciden en que no todos los aceites son recomendables para cocinar, aunque los derivados de oliva o de girasol sí se consideran opciones seguras y saludables.

Los aceites más recomendados para cocinar

Si se busca preparar comidas de forma saludable, los siguientes aceites son los más aconsejados por los expertos:

- Maíz

 -Oliva

- Semilla de girasol

- Almendra

- Avellana

- Sésamo

Además, remarcan que cualquier aceite que contenga menos de cuatro gramos de grasa saturada por cucharada puede considerarse apto para un consumo seguro y equilibrado.

Temas TucumánBuenos AiresDigital
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Pan de avena saludable: sin horno, sin harinas y con solo cuatro ingredientes

Pan de avena saludable: sin horno, sin harinas y con solo cuatro ingredientes

Día Mundial del ACV: señales de alerta y cómo reaccionar ante un ataque cerebrovascular

Día Mundial del ACV: señales de alerta y cómo reaccionar ante un ataque cerebrovascular

Los efectos de pasar muchas horas sentado: una amenaza silenciosa para el cuerpo, según la OMS

Los efectos de pasar muchas horas sentado: una amenaza silenciosa para el cuerpo, según la OMS

Los nutricionistas también son custodios de la buena salud ocular

Los nutricionistas también son custodios de la buena salud ocular

¿Sed de vida? siete trucos para hidratarte más fácil y sin complicaciones

¿Sed de vida? siete trucos para hidratarte más fácil y sin complicaciones

Lo más popular
Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán
1

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?
2

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia
3

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

Cómo fue la cena de Milei y Macri en Olivos: ¿alianza en medio de la tormenta política?
4

Cómo fue la cena de Milei y Macri en Olivos: ¿alianza en medio de la tormenta política?

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador
5

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo
6

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo

Más Noticias
La “rodada del terror” atemorizó a los tucumanos en la noche de Halloween

La “rodada del terror” atemorizó a los tucumanos en la noche de Halloween

Ritual del 1° de noviembre con laurel y fuego: cómo atraer energía positiva y purificar el ambiente

Ritual del 1° de noviembre con laurel y fuego: cómo atraer energía positiva y purificar el ambiente

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

Cuatro días de mini vacaciones: cuándo es el próximo fin de extra largo de noviembre

Cuatro días de mini vacaciones: cuándo es el próximo fin de extra largo de noviembre

Caso Báez Sosa: desmienten que Máximo Thomsen y Lucas Pertossi estén aislados en la cárcel

Caso Báez Sosa: desmienten que Máximo Thomsen y Lucas Pertossi estén aislados en la cárcel

¿Cómo guardar las bananas para que no se pudran rápido?

¿Cómo guardar las bananas para que no se pudran rápido?

Tucumán recibe noviembre con un sábado soleado y buena temperatura

Tucumán recibe noviembre con un sábado soleado y buena temperatura

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Comentarios