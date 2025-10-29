Encontraron más de 120 kilos de marihuana en un auto abandonado

Efectivos de la Sección “Aristóbulo del Valle”, dependiente del Escuadrón 9 “Oberá” de Gendarmería Nacional, incautaron más de 126 kilos de marihuana luego de una persecución sobre la Ruta Provincial Nº 211, a la altura del paraje Las Campiñas, en Misiones.
El operativo se inició cuando los uniformados observaron que un automóvil, al aproximarse al puesto de control de la Fuerza, giró bruscamente en sentido contrario y se dio a la fuga a gran velocidad. Ante la maniobra evasiva, los gendarmes emprendieron un seguimiento controlado que finalizó pocos kilómetros después, cuando el vehículo fue hallado abandonado sobre la banquina, sin ocupantes.
En presencia de testigos, los efectivos inspeccionaron el rodado y descubrieron en su interior cinco bultos que contenían 171 paquetes rectangulares con una sustancia vegetal compacta.
Tras realizar la prueba de campo Narcotest, el resultado fue positivo para marihuana, con un peso total de 126 kilos y 188 gramos.
Por disposición del Juzgado Federal de Oberá y la Fiscalía Federal, se procedió al secuestro del automóvil y del estupefaciente.