Encontraron más de 120 kilos de marihuana en un auto abandonado

El operativo se inició cuando los uniformados observaron que un automóvil, al aproximarse al puesto de control de la Fuerza, giró bruscamente en sentido contrario y se dio a la fuga a gran velocidad. Ante la maniobra evasiva, los gendarmes emprendieron un seguimiento controlado que finalizó pocos kilómetros después, cuando el vehículo fue hallado abandonado sobre la banquina, sin ocupantes.