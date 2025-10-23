Secuestraron más de una tonelada de marihuana en una finca

Gendarmería Nacional (GNA) secuestró más de una tonelada de marihuana en una finca de Misiones. Anoche, en medio de la espesura del monte, los funcionarios del Escuadrón 12 “Bernardo de Irigoyen” mientras patrullaban por la Ruta Provincial N° 17, observaron a un motociclista que salió de un camino secundario a gran velocidad y al percatarse de la presencia del personal de la fuerza, cambió su dirección y se dio a la fuga.
Inmediatamente, se empleó un intenso rastrillaje que tuvo como resultado el hallazgo de la moto, un casco y un bolso que dentro poseía un bulto con paquetes similares a los utilizados para el traslado de estupefacientes.
A raíz de ese hallazgo, la Fiscalía y el Juzgado Federal de Puerto Iguazú ordenó que se realice un allanamiento en una vivienda cercana, la cual se encontraba sin moradores.
Durante la madrugada de hoy, los gendarmes inspeccionaron el domicilio y hallaron 80 bultos que poseían 2.156 paquetes rectangulares que sometidos a la prueba de campo Narcotest dio como resultado positivo para marihuana con un peso total de 1.838 kilos 275 gramos.