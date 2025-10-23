Secciones
Seguridad

Secuestraron más de una tonelada de marihuana en una finca

El procedimiento de Gendarmería tuvo lugar en Misiones.

Secuestraron más de una tonelada de marihuana en una finca
Hace 2 Hs

Gendarmería Nacional (GNA) secuestró más de una tonelada de marihuana en una finca de Misiones. Anoche, en medio de la espesura del monte, los funcionarios del Escuadrón 12 “Bernardo de Irigoyen” mientras patrullaban por la Ruta Provincial N° 17, observaron a un motociclista que salió de un camino secundario a gran velocidad y al percatarse de la presencia del personal de la fuerza, cambió su dirección y se dio a la fuga.

Inmediatamente, se empleó un intenso rastrillaje que tuvo como resultado el hallazgo de la moto, un casco y un bolso que dentro poseía un bulto con paquetes similares a los utilizados para el traslado de estupefacientes.

A raíz de ese hallazgo, la Fiscalía y el Juzgado Federal de Puerto Iguazú ordenó que se realice un allanamiento en una vivienda cercana, la cual se encontraba sin moradores.

Durante la madrugada de hoy, los gendarmes inspeccionaron el domicilio y hallaron 80 bultos que poseían 2.156 paquetes rectangulares que sometidos a la prueba de campo Narcotest dio como resultado positivo para marihuana con un peso total de 1.838 kilos 275 gramos.

Temas MisionesGendarmería Nacional ArgentinaCataratas del IguazúPuerto IguazúGNA
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez
1

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

El legislador Pepe Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la soberbia y la mediocridad
2

El legislador "Pepe" Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la "soberbia y la mediocridad"

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana
3

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones
4

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes
5

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo
6

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo

Más Noticias
Detienen a un entrenador acusado de acosar a tres menores de Yerba Buena

Detienen a un entrenador acusado de acosar a tres menores de Yerba Buena

Anmat prohibió la golosina “gallinita” elaborada en Tucumán: cuál fue el motivo

Anmat prohibió la golosina “gallinita” elaborada en Tucumán: cuál fue el motivo

El legislador Pepe Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la soberbia y la mediocridad

El legislador "Pepe" Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la "soberbia y la mediocridad"

Denuncian la desaparición de la ex Bandana, Lourdes Fernández

Denuncian la desaparición de la ex Bandana, Lourdes Fernández

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones

Comentarios