Secuestraron más de una tonelada de marihuana en una finca

Gendarmería Nacional (GNA) secuestró más de una tonelada de marihuana en una finca de Misiones. Anoche, en medio de la espesura del monte, los funcionarios del Escuadrón 12 “Bernardo de Irigoyen” mientras patrullaban por la Ruta Provincial N° 17, observaron a un motociclista que salió de un camino secundario a gran velocidad y al percatarse de la presencia del personal de la fuerza, cambió su dirección y se dio a la fuga.