En Tucumán y en el mundo: el arte que dejó con vida a Maradona

La muestra reúne caricaturas de artistas de todo el país, cuentacuentos, talleres en torno al ídolo deportivo, proyecciones, presentaciones de libros y un festival de dibujo en vivo, en tanto espacio de encuentro entre el arte, el deporte y la memoria colectiva y para evocar su carisma y su impacto en la cultura popular. Hoy, en la apertura, habrá narraciones de cuentos de fútbol por Ariel Lucena y Jorge Aufrede, y a partir de las 16, Néstor Martín dará una formación en caricaturas y se habilitará una feria de coleccionistas y stands temáticos. Media hora más tarde, en la sala Hynes O’Connor se presentará “Noir Mondial 78”, novela gráfica con guión del francés Camille Pouzol y dibujos del tucumano César Carrizo y se verá el corto “Juegadita animada”, de Fabián Castro.