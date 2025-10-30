Secciones
En Tucumán y en el mundo: el arte que dejó con vida a Maradona

Diego Maradona cumpliría hoy 65 años, y su figura se celebra en pinturas, películas y grafitis. Agenda en el Ente Cultural y en la Sirio.

RECIENTE. El artista concepcionense Brian Véliz pintó en agosto este mural en el piso de la plaza ubicada en avenida Mate de Luna y calle Padre Roque y desde el cielo puede verse así la figura de Diego Maradona. la gaceta / foto de matías vieito RECIENTE. El artista concepcionense Brian Véliz pintó en agosto este mural en el piso de la plaza ubicada en avenida Mate de Luna y calle Padre Roque y desde el cielo puede verse así la figura de Diego Maradona. la gaceta / foto de matías vieito
Hace 5 Hs

Nació el 30 de octubre de 1960 y algunos se atreven a decir que murió hace cinco años. Pero todos saben que Diego Armando Maradona gambeteó a la parca -como hizo con tantos defensores- para seguir haciendo goles donde esté, mientras se mantiene vivo en la memoria colectiva del futbolero mundial y en las expresiones artísticas más diversas.

Entre hoy desde las 10 y el próximo jueves, en el Espacio Lola Mora del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251), se desarrollará la actividad homenaje “Barrilete cósmico”, con entrada libre y gratuita, definida como una propuesta artística y federal que celebra la vida, la pasión y el legado de Maradona a través del arte gráfico, la literatura y el audiovisual. La propuesta es organizada por la Dirección Artística de Letras, junto a la UC! -Unión de Caricaturistas de Tucumán-, con la participación del Área Audiovisual y Punto Digital.

EUROPA. Los murales de Maradona en Nápoles abundan por las calles. EUROPA. Los murales de Maradona en Nápoles abundan por las calles.

La muestra reúne caricaturas de artistas de todo el país, cuentacuentos, talleres en torno al ídolo deportivo, proyecciones, presentaciones de libros y un festival de dibujo en vivo, en tanto espacio de encuentro entre el arte, el deporte y la memoria colectiva y para evocar su carisma y su impacto en la cultura popular. Hoy, en la apertura, habrá narraciones de cuentos de fútbol por Ariel Lucena y Jorge Aufrede, y a partir de las 16, Néstor Martín dará una formación en caricaturas y se habilitará una feria de coleccionistas y stands temáticos. Media hora más tarde, en la sala Hynes O’Connor se presentará “Noir Mondial 78”, novela gráfica con guión del francés Camille Pouzol y dibujos del tucumano César Carrizo y se verá el corto “Juegadita animada”, de Fabián Castro.

Cambio histórico en La Plata: el estadio ahora honrará a Diego Maradona y a los tres mundiales

Por aparte, desde las 22 y en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575), ZAP Cine proyectará el documental “Diego Maradona”, dirigido por Asif Kapadia, también con acceso libre. El filme, con imágenes inéditas, se centra en el período en el que el 10 fue transferido de Barcelona a Napoli en 1984, lo que generó posteriormente que el equipo del sur italiano gane la Serie A y la Copa de la UEFA 1988-89, lo que lo transformó en el gran ídolo del club.

TROFEO DE MILANESA. El 10 retratado en una sandwichería de calle Maipú. TROFEO DE MILANESA. El 10 retratado en una sandwichería de calle Maipú.
GIGANTE. El mural más grande de Diego, en Buenos Aires (por Martín Ron). GIGANTE. El mural más grande de Diego, en Buenos Aires (por Martín Ron).
SOL NACIENTE. Diego retratado por “Ruido Rosa” (Verónica Corrales y Augusto Galluci) en los talleres de Tafí Viejo. SOL NACIENTE. Diego retratado por “Ruido Rosa” (Verónica Corrales y Augusto Galluci) en los talleres de Tafí Viejo.
ORGULLO. El artista tucumano “Coche” pintó un mural en Nápoles. ORGULLO. El artista tucumano “Coche” pintó un mural en Nápoles.
AZULEJOS. En Tafí Viejo, una imagen muy original de Diego Maradona. AZULEJOS. En Tafí Viejo, una imagen muy original de Diego Maradona.
OBSEQUIO. En Canning, a las afueras de Buenos Aires, el artista Maximiliano Bagnasco le regaló este mural a la familia. OBSEQUIO. En Canning, a las afueras de Buenos Aires, el artista Maximiliano Bagnasco le regaló este mural a la familia.
