Yasky: "La reforma laboral quiere abaratar el costo de la mano de obra a niveles de semiesclavitud"

"Niveles de semiesclavitud"

“Nos encontramos frente a una iniciativa que lo que quiere es abaratar el costo de la mano de obra a niveles de semiesclavitud, con medidas como la extensión de la jornada laboral a 12 horas, y la eliminación de la discusión de los Convenios Colectivos de Trabajo a nivel nacional”, agregó en declaraciones a Splendid AM 990 publicadas por NA.