Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: sorpresa
Hace 4 Hs

Tras leer la carta “Sorpresa” del lector Ricardo Rearte del 29/10, lo que realmente sorprende son las conjeturas que realiza sobre los acontecimientos sociales y políticos que rodearon a estas elecciones intermedias 2025. Habla de contundente e inédito apoyo estadounidense al Gobierno del Presidente Milei, cuando la historia moderna y reciente nos enseña que, toda vez que el FMI y EEUU se inmiscuyó en nuestras vidas, fue la república y el conjunto de la sociedad la que padeció las nefastas consecuencias. Incluso, esta vez, el salvavidas de plomo no llegó para las Presidenciales (como con Macri), sino en una intermedia, lo que muestra el temprano fracaso de este plan de entrega de la soberanía política y económica. Considera “artilugios kirchneristas” los escandalosos casos internacionales de $Libra o la relación de Espert con el narcotráfico, causas que se tramitan en la Justicia de EEUU, por cierto. En cuanto a los resultados obtenidos en Tucumán por las fuerzas más votadas, más del 50% del electorado tucumano optó por la propuesta del Frente Tucumán Primero (PJ y partidos aliados), aplastando a la lista libertaria por cientos de miles de votos. No obstante, esta Democracia que tanto repudia y critica la Derecha, respeta el principio de representatividad y es por eso por lo que ambos frentes se quedaron con dos bancas cada uno, que no muestra el potencial libertario para 2027, sino la decadencia de la UCR, del PRO y de FR. El voto conservador se consolidó en un solo espacio, solo eso y eventualmente.

Javier Ernesto Guardia Bosñak 

Javierucr1970@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué dijo el creador de ChatGPT sobre los efectos de la inteligencia artificial en la salud mental
1

Qué dijo el creador de ChatGPT sobre los efectos de la inteligencia artificial en la salud mental

Jóvenes líderes se reunirán en un foro global: cómo viajar a Madrid con una beca
2

Jóvenes líderes se reunirán en un foro global: cómo viajar a Madrid con una beca

Tucumán Urban Indie: los artistas confirmados y las últimas entradas de la quinta edición
3

Tucumán Urban Indie: los artistas confirmados y las últimas entradas de la quinta edición

Efemérides del miércoles 29 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
4

Efemérides del miércoles 29 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

La Corte de la Nación confirmó la condena por el crimen de Javier Chocobar
5

La Corte de la Nación confirmó la condena por el crimen de Javier Chocobar

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos
6

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos

Más Noticias
Río de Janeiro: conmoción en Brasil por los cuerpos expuestos en la vía pública

Río de Janeiro: conmoción en Brasil por los cuerpos expuestos en la vía pública

Acevedo confirmó que impulsará una reforma electoral para modernizar el sistema de votación en Tucumán

Acevedo confirmó que impulsará una reforma electoral para modernizar el sistema de votación en Tucumán

“Jaldo ya sabe quien es Pelli”: el diputado electo por La Libertad Avanza le envió un mensaje al gobernador

“Jaldo ya sabe quien es Pelli”: el diputado electo por La Libertad Avanza le envió un mensaje al gobernador

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”

El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?

El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?

Recuerdos fotográficos: 1916. La visita del “héroe del pensamiento” a Tucumán

Recuerdos fotográficos: 1916. La visita del “héroe del pensamiento” a Tucumán

Comentarios