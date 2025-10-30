Cartas de lectores: sorpresa

Tras leer la carta “Sorpresa” del lector Ricardo Rearte del 29/10, lo que realmente sorprende son las conjeturas que realiza sobre los acontecimientos sociales y políticos que rodearon a estas elecciones intermedias 2025. Habla de contundente e inédito apoyo estadounidense al Gobierno del Presidente Milei, cuando la historia moderna y reciente nos enseña que, toda vez que el FMI y EEUU se inmiscuyó en nuestras vidas, fue la república y el conjunto de la sociedad la que padeció las nefastas consecuencias. Incluso, esta vez, el salvavidas de plomo no llegó para las Presidenciales (como con Macri), sino en una intermedia, lo que muestra el temprano fracaso de este plan de entrega de la soberanía política y económica. Considera “artilugios kirchneristas” los escandalosos casos internacionales de $Libra o la relación de Espert con el narcotráfico, causas que se tramitan en la Justicia de EEUU, por cierto. En cuanto a los resultados obtenidos en Tucumán por las fuerzas más votadas, más del 50% del electorado tucumano optó por la propuesta del Frente Tucumán Primero (PJ y partidos aliados), aplastando a la lista libertaria por cientos de miles de votos. No obstante, esta Democracia que tanto repudia y critica la Derecha, respeta el principio de representatividad y es por eso por lo que ambos frentes se quedaron con dos bancas cada uno, que no muestra el potencial libertario para 2027, sino la decadencia de la UCR, del PRO y de FR. El voto conservador se consolidó en un solo espacio, solo eso y eventualmente.