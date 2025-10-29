Secciones
Tucumán Central avanzó a semifinales del Torneo Anual y aguarda por Unión del Norte o Graneros

El “Expreso” se impuso ante Ateneo Parroquial Alderetes y el partido fue suspendido cerca del final por incidentes. Con el 3-0, aseguraron su lugar entre los cuatro mejores de la Liga Tucumana.

ACCIÓN EN VILLA ALEM. Tucumán Central superó a Ateneo y avanzó a semifinales. ACCIÓN EN VILLA ALEM. Tucumán Central superó a Ateneo y avanzó a semifinales. Gentileza Luciana Ramón
Hace 25 Min

Tucumán Central se metió entre los cuatro mejores del Torneo Anual de la Primera A de la Liga Tucumana de Fútbol luego de imponerse 3 a 0 sobre Ateneo Parroquial Alderetes, en un partido que terminó antes de tiempo. El árbitro Agustín Marto decidió suspender el encuentro a los 87 minutos por incidentes con el banco de suplentes del “Expreso”, cuando el resultado ya estaba definido a favor del local.

Los dirigidos por Walter Arrieta se apoyaron en la eficacia de Diego Velárdez, autor de un doblete (el primero de penal), y en el tanto de Martín Paz, que amplió diferencias en el complemento. En un trámite caliente, el juez expulsó a los volantes Luis Ramos y Exequiel Narese en el conjunto visitante, que terminó con nueve hombres. En la primera mitad, Ateneo había sido más punzante y generó las chances más claras, pero se topó con un inspirado José Fernández, arquero de Central, que sostuvo al equipo hasta que llegó la contundencia.

Con el pase asegurado, el “Expreso” espera por el ganador del duelo entre Unión del Norte y Social y Deportivo Graneros, que se enfrentarán este jueves a las 16.30 en la cancha de Tucumán Central.

Repechaje y ascenso

El repechaje de cuartos de final comenzará el viernes con dos cruces: Experimental-Santa Ana, en Ñuñorco, y Atlético Tucumán-Deportivo Llorens, en Experimental. La acción continuará el sábado con Deportivo Aguilares ante Lastenia (en Concepción FC) y cerrará el domingo con Argentinos del Norte-San Lorenzo de Delfín Gallo (en Atlético Concepción).

Mientras tanto, en el Ascenso se confirmó la programación para definir los cuatro equipos que subirán a Primera A en 2026. Este viernes, desde las 16.30, Ñuñorco enfrentará a Los Independientes en cancha de Tucumán Central. El sábado se jugarán los otros tres encuentros: San Ramón-Ingenio Viejo (en Ñuñorco), El Corte FC-Cruz Alta (en Atlético Concepción) y Eudoro Avellaneda-Garmendia FC (en Sportivo Guzmán).

En cuanto a los compromisos por el descenso, la Liga Tucumana decidió postergarlos para garantizar “transparencia y orden institucional”. El Comité Ejecutivo informó que solicitó a la Dirección de Personería Jurídica un informe sobre la situación de los clubes afiliados, con el fin de revisar la regularidad de cada institución. Los partidos afectados por la medida son Sportivo Guzmán-Alto Verde, Santa Rosa-Santa Lucía FC, Atlético Concepción-San José y La Providencia-Trinidad.

