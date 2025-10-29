Tucumán Central avanzó a semifinales del Torneo Anual y aguarda por Unión del Norte o Graneros

Los dirigidos por Walter Arrieta se apoyaron en la eficacia de Diego Velárdez, autor de un doblete (el primero de penal), y en el tanto de Martín Paz, que amplió diferencias en el complemento. En un trámite caliente, el juez expulsó a los volantes Luis Ramos y Exequiel Narese en el conjunto visitante, que terminó con nueve hombres. En la primera mitad, Ateneo había sido más punzante y generó las chances más claras, pero se topó con un inspirado José Fernández, arquero de Central, que sostuvo al equipo hasta que llegó la contundencia.