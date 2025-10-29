La Liga Tucumana de Fútbol postergó la fecha del Reducido por la permanencia

La Liga Tucumana de Fútbol (LTF) anunció oficialmente la postergación de la fecha prevista del Torneo Reducido por la Permanencia, que debía disputarse este fin de semana. La medida fue confirmada a través de un comunicado emitido por la Secretaría de la entidad, en el que se detalla lo resuelto por el Comité Ejecutivo en pleno.
Según el texto difundido por la LTF, la decisión se tomó en el marco de lo establecido por el Reglamento General del Torneo Anual de Primera División A 2025, y busca garantizar transparencia y orden institucional antes de continuar con el certamen.
El Comité informó que solicitó ante la Dirección de Personería Jurídica un informe detallado sobre la situación institucional de los clubes afiliados, con el objetivo de evaluar la regularidad de cada institución participante.
Los partidos afectados son: Sportivo Guzmán vs. Alto Verde (en Ateneo), Santa Rosa vs. Santa Lucía FC (en U. Simoca), Atlético Concepción vs. San José (en San Ramón) y La Providencia vs. Sportivo Trinidad (en Famaillá).
“Atento a la respuesta formal del ente contralor, se resolverá en la próxima reunión del Comité Ejecutivo las actuaciones pertinentes, a fin de dar celeridad a nuestro torneo en disputa”, indica el comunicado.
Qué pasará con el torneo
La resolución implica que toda la programación del Reducido por la Permanencia queda suspendida hasta nuevo aviso, a la espera del informe que deberá emitir la Dirección de Personería Jurídica. Una vez recibido el dictamen, el Comité Ejecutivo evaluará los pasos a seguir y determinará una nueva fecha para la continuidad del torneo.
Con esta decisión, la LTF busca regularizar la situación administrativa de sus afiliados antes de definir los descensos y mantener el orden competitivo de la temporada 2025. Mientras tanto, los equipos implicados en la lucha por la permanencia deberán esperar una nueva programación oficial.