La Liga Tucumana de Fútbol postergó la fecha del Reducido por la permanencia

La Liga Tucumana de Fútbol (LTF) anunció oficialmente la postergación de la fecha prevista del Torneo Reducido por la Permanencia, que debía disputarse este fin de semana. La medida fue confirmada a través de un comunicado emitido por la Secretaría de la entidad, en el que se detalla lo resuelto por el Comité Ejecutivo en pleno.