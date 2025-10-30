Secciones
“PLaNEA” llega a Tucumán: buenas prácticas para la transformación de la escuela secundaria

Conferencias, paneles y expertos nacionales e internacionales.

Hace 5 Hs

Entre hoy y mañana, Tucumán se convertirá en el epicentro del debate educativo con la realización del Congreso “PLaNEA: Buenas Prácticas para la Transformación de la Escuela Secundaria”, una iniciativa que busca visibilizar experiencias innovadoras desarrolladas en las aulas de la provincia y reflexionar sobre los desafíos de la enseñanza en el siglo XXI.

El encuentro forma parte del Proyecto PLaNEA “Nueva Escuela para Adolescentes”, impulsado desde 2018 por el Ministerio de Educación de Tucumán en articulación con Unicef Argentina, con el propósito de garantizar una educación secundaria inclusiva, de calidad y adaptada a los nuevos contextos sociales y tecnológicos.

El congreso, que tendrá modalidad presencial y contará con 20 horas cátedra, está destinado a equipos de conducción, supervisores, asesores pedagógicos y docentes de escuelas secundarias de todas las modalidades.

Sedes

Las sedes serán el Teatro Mercedes Sosa (sede central por la mañana), el Ciidept, el Liceo Remedios de Escalada de San Martín y el Centro Cultural Virla, donde se desarrollarán las comisiones específicas por área.

Entre los disertantes principales se encuentran referentes del ámbito educativo local, nacional e internacional como Rosa Casares, directora de Educación Secundaria de Tucumán; Cora Steinberg, especialista en Educación de Unicef Argentina; Graciela Cappelletti, doctora en Educación y magíster en Didáctica, Sandra Ziegler, de Flacso-Unice; y el consultor pedagógico Boris Mir, director del Programa Steam Angeleta Ferrer de Cataluña.

