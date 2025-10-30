“PLaNEA” llega a Tucumán: buenas prácticas para la transformación de la escuela secundaria

Entre hoy y mañana, Tucumán se convertirá en el epicentro del debate educativo con la realización del Congreso “PLaNEA: Buenas Prácticas para la Transformación de la Escuela Secundaria”, una iniciativa que busca visibilizar experiencias innovadoras desarrolladas en las aulas de la provincia y reflexionar sobre los desafíos de la enseñanza en el siglo XXI.