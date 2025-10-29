Tragedia en Buenos Aires: un niño de 8 años quedó con muerte cerebral tras caerle un arco de handball encima

Un trágico accidente ocurrió en el Club Argentino de Quilmes, cuando un niño de 8 años, identificado como Benicio, sufrió un traumatismo craneal severo después de que un arco de handball se desplomara sobre su cabeza. El menor fue trasladado de urgencia al Hospital El Cruce, en Florencio Varela, donde permanece con muerte cerebral.
El accidente en el club de Quilmes
El hecho ocurrió el martes por la tarde, en el microestadio del club ubicado en Alsina y Cevallos, donde el pequeño asistía a sus entrenamientos de básquet.
Tras la práctica, Benicio y sus amigos permanecieron unos minutos más jugando en la cancha, que también se utiliza para handball. Según informaron fuentes del club, uno de los chicos intentó treparse al arco, y en ese momento la estructura metálica se desprendió, cayendo sobre la cabeza del niño.
El impacto fue tan fuerte que Benicio sufrió un traumatismo craneoencefálico grave, con sangrado en nariz y garganta, y entró en paro cardiorrespiratorio. Los médicos del Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes lograron reanimarlo y lo sometieron a una cirugía de urgencia por una complicación abdominal. Más tarde, fue derivado al Hospital de Alta Complejidad El Cruce, donde su cuadro se agravó.
Diagnóstico y estado de salud
De acuerdo con información a la que accedió LA NACION, las tomografías revelaron daños severos en el tejido cerebral y una hemorragia intracraneal. A pesar de los esfuerzos médicos, el menor evolucionó hacia un cuadro de muerte cerebral.
El accidente generó conmoción en la comunidad educativa y deportiva de Quilmes. Benicio es alumno del Colegio Nazareth, y tanto la institución como el club iniciaron cadenas de oración en redes sociales para acompañar a la familia.
El pedido de oración por Benicio
Desde las cuentas oficiales del Club Argentino de Quilmes y sus divisiones de básquet y handball, se compartió un mensaje pidiendo fuerza y esperanza:
“Les pido con todo el corazón que nos unamos en una gran cadena de oración por Benicio, un alumno y un nene lleno de luz que hoy está pasando por un momento muy difícil. Que Dios, la Virgen y todos los ángeles lo acompañen, lo protejan y le den la fuerza para salir adelante”.
El posteo concluyó con un llamado a la comunidad:
“Cada rezo, cada pensamiento y cada palabra de aliento cuentan. Unámonos todos por Benicio”.
Investigación y medidas de seguridad
Fuentes cercanas al club informaron que se analizan las condiciones estructurales de los arcos y las medidas de supervisión dentro del establecimiento. El hecho reabre el debate sobre la seguridad en los espacios deportivos infantiles y el mantenimiento del equipamiento en los clubes barriales.