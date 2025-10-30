Estrenos de cine: un ángel que fracasa pese a sus buenas intenciones

Numerosas películas juegan con la idea de ángeles que bajan a la Tierra y alteran las vidas de los humanos; y otras tantas, el intercambio de cuerpos y experiencias entre dos personas. “Cuando el cielo se equivoca” une los dos ejes argumentales en un solo guión que oficia de una sátira crítica sobre la idea del éxito y de la identidad. Y la historia del filme que se estrena hoy es llevada adelante por un trío experimentado como el compuesto por Keanu Reeves como Gabriel, un ángel muy particular; Seth Rogen como el poderoso y egocéntrico millonario Jeff, creador de costosas apps para Silicon Valley, y Aziz Ansari como Arj, un pobre inmigrante de la India sin suerte, que sueña con tener una oportunidad que le permita subsistir sin penurias. Sandra Oh completa la primera línea del elenco.
Escrita y dirigida por Ansari, todo gira alrededor de su personaje, un tipo con mala suerte que hace mil trabajos diferentes para sostenerse. El rico conocido, que vive en las colinas de Hollywood, lo llama para que le haga algunos arreglos caros a bajo precio, como instalar una pista de baile estilo disco o arreglar la calefacción de la piscina. En ese trajín, el bienintencionado enviado del Cielo mezcla los cuerpos de ambos para que cada uno pueda conocer cómo vive el otro y así enseñarles la lección de que el dinero no soluciona todo y de que nada es tan fácil como se cree.
Sin embargo, las cosas no salen como preveía: Arj disfruta de su nuevo estado y no encuentra razón lógica para volver a la pobreza; Jeff no sabe cómo trabajar con sus propias manos ni ganarse el sustento diario y el propio ángel es castigado y desprovisto de sus alas para transformarse en un humano más, ya que no había sido autorizado por su superiora para hacer su acción.
El giro en la trama apunta a desplegar el estilo de humor que ya desarrolló Ansari en la pantalla chica con “Parks and Recreation”, así que su público estará satisfecho. Pero el creador de la serie “Master of None”, desde la que impuso el concepto del existencialismo pop y la amargura de crecer en un mundo donde sólo vale ser exitoso, apuesta a sumar otra audiencia en su debut como director cinematográfico.
Un atractivo es ver a Reeves en una comedia, en un papel muy alejado de los roles de acción que domina desde hace años. La ductilidad de uno de los actores más rentables de Hollywood, en términos de taquilla, permite confiar en el resultado. Sin golpes bajos, escenas controvertidas o planteos escatológicos, “Cuando el cielo...” apela a la idea de que no siempre los planes -por más perfectos que se hayan diseñado- funcionan cuando hay humanos de por medio y que la tentación de la riqueza es bastante fuerte.
La certeza de la frase de que el dinero no asegura la felicidad subyace como desafío en el filme, mientras que la apuesta del director es a conseguir risas genuinas del público, todo enmarcado por las tensiones no expresamente evidenciadas entre dos clases sociales cada vez más alejadas entre sí dentro del modelo capitalista que impera en el mundo y al cual no se cuestiona en el fondo.
Dos animaciones
Las novedades se completan con dos producciones animadas.
Cuando un meteorito cae sobre el zoológico de Colepepper y extiende un virus entre los animales que los transforma en zombies, la joven loba Gracie obliga al rudo puma Dan a ser su guardaespaldas. Tendrán que atravesar una serie de aventuras para salvar a todos los animales que fueron afectados por lo llegado desde el espacio exterior. Junto a otros sobrevivientes, como un particular avestruz, lucharán por detener al trastornado líder mutante, evitar que propague la enfermedad contagiosa y salvar el lugar.
Esta es la historia de “Zoopocalipsis”, dirigida por Rodrigo Perez-Castro y Ricardo Curtis que oficia de parodia a los filmes de muertos vivos con su dosis de terror humorístico y que fue estrenada el año pasado en el festival temático de Sitges.
En tanto, “Las guerreras K-pop” reúne la música coreana que triunfa en el mundo con el animé. Todo gira alrededor de la banda femenina Huntr/x, cuyas integrantes Rumi, Mira y Zoey, además de ser reconocidas mundialmente como cantantes, cumplen con su deber secreto como cazadoras de demonios, protegiendo al mundo a través de sus canciones y sus superpoderes. Sus principales rivales desde hace 400 años son los Saja Boys, quienes son demonios ocultos, aparte de artistas pop de moda. Dirigida por Chris Appelhans y Maggie Kang, tiene las voces originales de Arden Cho, May Hong, Ji-young Yoo y Ahn Hyo-seop.