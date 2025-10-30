Estrenos de cine: un ángel que fracasa pese a sus buenas intenciones

Numerosas películas juegan con la idea de ángeles que bajan a la Tierra y alteran las vidas de los humanos; y otras tantas, el intercambio de cuerpos y experiencias entre dos personas. “Cuando el cielo se equivoca” une los dos ejes argumentales en un solo guión que oficia de una sátira crítica sobre la idea del éxito y de la identidad. Y la historia del filme que se estrena hoy es llevada adelante por un trío experimentado como el compuesto por Keanu Reeves como Gabriel, un ángel muy particular; Seth Rogen como el poderoso y egocéntrico millonario Jeff, creador de costosas apps para Silicon Valley, y Aziz Ansari como Arj, un pobre inmigrante de la India sin suerte, que sueña con tener una oportunidad que le permita subsistir sin penurias. Sandra Oh completa la primera línea del elenco.