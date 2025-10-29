El Gobierno condiciona nuevamente el financiamiento universitario: "No podemos cumplir cosas de imposible cumplimiento"

El Gobierno nacional volvió a condicionar la aplicación del financiamiento universitario aprobado por el Congreso, al reiterar que no se implementará la norma hasta que los legisladores definan cómo se cubrirán los fondos necesarios. Así lo expresaron el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, durante el debate del Presupuesto 2026 en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, presidida por el libertario Alberto Benegas Lynch.