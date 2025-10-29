Secciones
El regreso que Marcelo Gallardo prepara en silencio: River recupera a su líder en el peor momento

Con más de un mes sin jugar, Enzo Pérez podría reaparecer en un momento límite. El técnico confía en su jerarquía para intentar reencauzar el rumbo del “Millonario”.

EN EL FOCO. Enzo Pérez podría reaparecer como titular en el Monumental, en un momento clave para el equipo de Gallardo. EN EL FOCO. Enzo Pérez podría reaparecer como titular en el Monumental, en un momento clave para el equipo de Gallardo.
Hace 27 Min

La semana en River no es una más. La eliminación en la Copa Argentina, la crisis futbolística y un Monumental que se prepara para hacer sentir su descontento empujaron a Marcelo Gallardo a tomar decisiones fuertes. Es por todo esto que aparece el regreso de Enzo Pérez, el capitán que vuelve después de seis partidos sin jugar, y en el peor momento del ciclo.

El mendocino, de 39 años, se recuperó del corte en la rodilla que sufrió en la revancha con Palmeiras (una herida que requirió siete puntos de sutura) y que lo obligó a realizar una puesta a punto física. Volvió al banco ante Independiente Rivadavia, pero no ingresó. Esta vez, el escenario parece diferente y Gallardo lo necesita adentro del campo.

“Este momento no es para cualquiera. Ahí está la hombría”, dijo el DT en Córdoba, sin aceptar preguntas, después de la derrota que encendió todas las alarmas. La frase fue una señal clara y "Muñeco" apostará por los que puedan sostenerse bajo presión, más allá del nivel futbolístico.

Aunque ya no tiene la dinámica de sus mejores años, la presencia de Enzo Pérez sigue pesando. Su ascendencia en el vestuario y su capacidad para ordenar desde la experiencia lo posicionan como una pieza clave en un contexto adverso. River no solo necesita puntos (hoy está tercero en la tabla anual, en zona de repechaje a la Libertadores 2026), también necesita un líder.

En un equipo que perdió confianza y respuestas, Gallardo entiende que el capitán puede aportar equilibrio y autoridad. El regreso del “5” no sorprende puertas adentro: el cuerpo técnico lo ve como la bandera necesaria para un partido que se jugará bajo presión y con el Monumental encendido.

El posible "11" ante Gimnasia

Si bien el DT definirá el once en el ensayo táctico del jueves, ya hay certezas y dudas. El arquero y la defensa serían los sectores más estables, aunque Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña están al límite de amarillas. Paulo Díaz podría entrar para resguardar a alguno.

De mitad de cancha hacia adelante, el panorama es más difuso. Los históricos no atraviesan su mejor momento: Nacho Fernández no logró regularidad, y Juan Fernando Quintero, con chances de titularidad, sigue lejos de su mejor versión. Pérez se perfila para acompañar a Juan Carlos Portillo, que mostró carácter pese a la irregularidad.

Gallardo también evalúa incluir a Giuliano Galoppo, Maximiliano Meza o incluso Cristian Jaime, de apenas 19 años, que dejó una buena imagen ante Sarmiento con su desparpajo y desequilibrio.

En ataque, Maximiliano Salas seguiría siendo la principal carta ofensiva. Ante la lesión de Sebastián Driussi, el reemplazo natural sería Facundo Colidio, mientras que Miguel Borja arrancaría desde el banco.

