El regreso que Marcelo Gallardo prepara en silencio: River recupera a su líder en el peor momento

La semana en River no es una más. La eliminación en la Copa Argentina, la crisis futbolística y un Monumental que se prepara para hacer sentir su descontento empujaron a Marcelo Gallardo a tomar decisiones fuertes. Es por todo esto que aparece el regreso de Enzo Pérez, el capitán que vuelve después de seis partidos sin jugar, y en el peor momento del ciclo.