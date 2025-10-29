Secciones
Cinco listas competirán por la presidencia de River: quiénes son los candidatos y qué propone cada uno

Las elecciones se realizarán el sábado 1° de noviembre de 2025, en el Estadio Monumental, y definirán al sucesor de Jorge Brito en medio de un año convulsionado para el fútbol del “Millonario”.

Hace 1 Hs

River se prepara para una nueva jornada democrática. El próximo sábado 1° de noviembre de 2025, entre las 10 y las 20, los socios elegirán al nuevo presidente que conducirá los destinos del club hasta 2029. Los comicios, que se desarrollarán en el Estadio Monumental, marcarán el cierre de un año institucional agitado, atravesado por una crisis deportiva que puso en el centro de la escena al equipo de Marcelo Gallardo.

En total, cinco listas competirán por la presidencia, con perfiles muy distintos pero con un denominador común: el debate sobre el futuro modelo de gestión del club y el rol del DT más exitoso de la historia riverplatense.

El heredero del oficialismo

Con 36 años, Stefano Di Carlo representa la continuidad del proyecto que encabezan Jorge Brito y Rodolfo D’Onofrio, lo que podría significar un cuarto mandato consecutivo para el oficialismo.

Licenciado en Administración por la UBA, tiene raíces históricas en el club: es bisnieto de Ángel Di Carlo y nieto de Osvaldo Di Carlo, presidente en 1989. Fue el vicepresidente más joven de la historia (2018-2021) y actualmente se desempeña como Secretario General.

Su fórmula incluye a Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel, Mariano Taratutty y Clara D’Onofrio.

Entre sus ejes de campaña, promete mantener a Gallardo como DT y avanzar con el techado del Monumental, posicionando su propuesta como la de la “modernización con identidad”.

El outsider del arbitraje

El exárbitro internacional Pablo Lunati, de 58 años, salta de las canchas a la política institucional. Con 518 partidos dirigidos en Primera División y experiencia en torneos internacionales, busca “volver a poner al socio en el centro del club”. 

Aunque respaldó la continuidad de Gallardo, fue tajante: “Si no le encuentra la vuelta, tendrá que dar un paso al costado”.

Encabeza una fórmula junto a Santiago Roca, Claudio Baumgarten y Bianca Lauría, y plantea un discurso frontal, con el objetivo de recuperar la mística y el sentido popular de River.

El candidato de las glorias

El cirujano plástico Carlos Trillo, conocido por haber impulsado las estatuas de Ángel Labruna y Marcelo Gallardo, vuelve a presentarse tras haber sido segundo en 2021.

Su proyecto gira en torno a la creación de una Secretaría Técnica que reúna a exjugadores y referentes históricos del club.

Su fórmula la integran Osvaldo Tibaudin, Andrea Sabatino y Víctor Zanoni, y su campaña busca “recuperar el espíritu riverplatense a través de sus ídolos”.

El opositor clásico

Abogado y dirigente de larga trayectoria, Daniel Kiper encabeza una lista que propone una reforma profunda del modelo de gestión. Plantea priorizar la gloria deportiva sobre el negocio y promete limitar la influencia de los empresarios en el armado del plantel.

Apuesta también a obras de infraestructura -como el techado del Monumental y la compra de nuevos terrenos-, pero bajo una administración “transparente y austera”.

Su fórmula se completa con Claudio Piñeiro, Erika Bedners y Adelina Verdicchio.

La mirada innovadora

Con 39 años, Luis Belli representa una renovación generacional con una visión internacional: trabajó en proyectos deportivos en España, Canadá y Estados Unidos.

Su plataforma combina transparencia económica y participación de los socios. Propone revisar los abonos VIP, ajustar cuotas en función del salario y construir un polideportivo “Gabriela Sabatini”.

En materia futbolística, mantendría a Gallardo, potenciaría el fútbol femenino y buscaría el regreso del público visitante.
Su fórmula incluye a Hernán Riso, Noelia Florentín, Sebastián Gasibe y Antonio Caselli, histórico dirigente que vuelve a la escena.

