Cinco listas competirán por la presidencia de River: quiénes son los candidatos y qué propone cada uno

River se prepara para una nueva jornada democrática. El próximo sábado 1° de noviembre de 2025, entre las 10 y las 20, los socios elegirán al nuevo presidente que conducirá los destinos del club hasta 2029. Los comicios, que se desarrollarán en el Estadio Monumental, marcarán el cierre de un año institucional agitado, atravesado por una crisis deportiva que puso en el centro de la escena al equipo de Marcelo Gallardo.