A Naza Di Serio un acosador le mandó un cuadro con la cara de todos sus amigos y familiares

En diálogo con el ciclo de streaming Resu en Vivo, Di Serio detalló: “Yo tuve una situación con el botón antipánico, me lo tuvieron que dar porque tenía una persona en redes sociales que empezó a mandar cosas al canal. Me mandaba regalos, regalos, regalos... hasta que un día cae un cuadro con la cara recortada de todos mis amigos y de mi familia”.