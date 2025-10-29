Tricampeón en ciclismo: Carlos Castillo brilló en el Panamericano

Un logro compartido y con sentido personal

Para Castillo, el impacto de la conquista supera lo deportivo. “Fue uno de los mejores fines de semana de mi vida, en especial porque lo compartimos con mi amigo Vercellone, con quien tomamos la iniciativa de viajar”, contó. También remarcó el acompañamiento que recibió para poder competir: “A todos los que aportaron un granito de arena y a los que se tomaron un minuto para mandarme un mensaje positivo. Representar a Monteros, a Tucumán y a la Argentina es un orgullo enorme”, expresó.