Con estas señales te avisa tu cuero cabelludo que necesita un lavado urgente

Hay quienes lavan su cabello todos los días y quienes esperan hasta el fin de semana. Pero más allá de los hábitos, los expertos aseguran que el cuero cabelludo “habla” y avisa cuándo necesita una limpieza urgente. Aprender a reconocer esas señales puede evitar picazón, caída, enrojecimiento o pérdida de brillo.