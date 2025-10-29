"Homero" y "Desvelado" fueron detenidos por un violento asalto con cuchillos camino a Ohuanta

Dos sujetos, conocidos como “Homero” y “Desvelado”, fueron imputados por el delito de robo agravado por haberse cometido con el empleo de arma blanca, tras un violento hecho ocurrido hace 48 horas en Ohuanta - San Pablo. Ambos hombres, de 20 y 26 años, quedaron en prisión preventiva por 30 días, medida dispuesta por el juez interviniente a pedido del Ministerio Fiscal.
La Unidad de Robos y Hurtos I, encabezada por María del Carmen Reuter, llevó adelante la audiencia de formulación de cargos, mientras que el auxiliar de fiscal Nahuel Lencina fue el encargado de detallar los hechos y solicitar las medidas de coerción de mayor intensidad.
“El ilícito se produjo en un lugar poblado sobre la ruta 338, cerca de una finca. Los imputados tenían armas blancas en su poder cuando amenazaron al damnificado y le arrojaron un puntazo que le causó una lesión. La víctima vio disminuidas sus posibilidades de pedir auxilio, lo que facilitó la consumación del hecho”, explicó Lencina, quien además indicó que ambos acusados cuentan con antecedentes penales.
Según la investigación, el asalto ocurrió el lunes 27 de octubre, alrededor de las 18:00, cuando la víctima circulaba en motocicleta por la ruta 338, camino a Ohuanta - San Pablo. En ese momento, fue sorprendido por los agresores, que se encontraban ocultos detrás de un árbol.
Actuando de manera conjunta, los delincuentes blandieron cuchillos tipo sierrita con cabo de madera y exigieron al motociclista que entregara sus pertenencias. La víctima intentó defenderse, pero “Homero” le asestó una puñalada en la mano derecha, provocándole una herida.
Ante la agresión, el hombre entregó su teléfono celular, momento en que fue empujado y derribado al suelo. Los atacantes le sustrajeron el rodado y el móvil, aunque no lograron huir con ellos gracias a la intervención de vecinos del barrio San Jorge, quienes auxiliaron al damnificado y recuperaron los bienes robados.
Tras el análisis de las pruebas presentadas y la descripción del fiscal, el magistrado resolvió dictar prisión preventiva por 30 días para ambos acusados, mientras continúa la investigación por robo agravado con arma blanca.