"Homero" y "Desvelado" fueron detenidos por un violento asalto con cuchillos camino a Ohuanta

“El ilícito se produjo en un lugar poblado sobre la ruta 338, cerca de una finca. Los imputados tenían armas blancas en su poder cuando amenazaron al damnificado y le arrojaron un puntazo que le causó una lesión. La víctima vio disminuidas sus posibilidades de pedir auxilio, lo que facilitó la consumación del hecho”, explicó Lencina, quien además indicó que ambos acusados cuentan con antecedentes penales.