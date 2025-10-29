La Reserva Federal de EEUU recortó la tasa y la ubicó en su nivel más bajo desde 2022

En su comunicado, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) explicó que “los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo moderado” desde el ajuste anterior, realizado a fines de septiembre. Además, señaló que “el crecimiento del empleo se ha desacelerado este año y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente, aunque se mantiene baja hasta agosto”. No obstante, advirtió que “los riesgos a la baja para el empleo han aumentado en los últimos meses”, consignó el diario "Ámbito".