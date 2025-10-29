La Reserva Federal de EEUU recortó la tasa y la ubicó en su nivel más bajo desde 2022

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió este miércoles reducir la tasa de interés en 25 puntos básicos, en una medida ampliamente anticipada por los mercados. Con este nuevo recorte, el rango de referencia pasa a ubicarse entre 3,75% y 4%, su nivel más bajo desde noviembre de 2022.
Las expectativas del mercado apuntan a que la autoridad monetaria volverá a bajar los tipos en su próxima reunión, programada para el 10 de diciembre. Según el indicador FedWatch, la probabilidad de un nuevo recorte asciende al 92%, frente al 87% registrado el día anterior.
En su comunicado, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) explicó que “los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo moderado” desde el ajuste anterior, realizado a fines de septiembre. Además, señaló que “el crecimiento del empleo se ha desacelerado este año y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente, aunque se mantiene baja hasta agosto”. No obstante, advirtió que “los riesgos a la baja para el empleo han aumentado en los últimos meses”, consignó el diario "Ámbito".
El recorte de 25 puntos básicos fue aprobado por 10 de los 12 miembros del comité. Las únicas disidencias provinieron de Stephen Miran, quien propuso una reducción mayor, de 50 puntos, y de Jeffrey R. Schmid, que consideró conveniente mantener las tasas sin cambios.
La Fed pone fin al ajuste cuantitativo
En el mismo comunicado, la Fed confirmó que pondrá fin al proceso de reducción de sus tenencias de activos el 1 de diciembre, una medida que había sido anticipada por el presidente Jerome Powell, aunque sin fecha definida.
La decisión implica mayor liquidez en el sistema financiero, ya que el organismo reintegrará los vencimientos de bonos del Tesoro y títulos respaldados por hipotecas en letras del Tesoro. Con esto, se suspende efectivamente el endurecimiento cuantitativo iniciado hace tres años para combatir la elevada inflación.