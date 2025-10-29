Secciones
Mundo

La Reserva Federal de EEUU recortó la tasa y la ubicó en su nivel más bajo desde 2022

El banco central norteamericano consideró que "los riesgos a la baja para el empleo han aumentado en los últimos meses".

Presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell. ARCHIVO Presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell. ARCHIVO
Hace 1 Hs

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió este miércoles reducir la tasa de interés en 25 puntos básicos, en una medida ampliamente anticipada por los mercados. Con este nuevo recorte, el rango de referencia pasa a ubicarse entre 3,75% y 4%, su nivel más bajo desde noviembre de 2022.

Las expectativas del mercado apuntan a que la autoridad monetaria volverá a bajar los tipos en su próxima reunión, programada para el 10 de diciembre. Según el indicador FedWatch, la probabilidad de un nuevo recorte asciende al 92%, frente al 87% registrado el día anterior.

En su comunicado, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) explicó que “los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo moderado” desde el ajuste anterior, realizado a fines de septiembre. Además, señaló que “el crecimiento del empleo se ha desacelerado este año y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente, aunque se mantiene baja hasta agosto”. No obstante, advirtió que “los riesgos a la baja para el empleo han aumentado en los últimos meses”, consignó el diario "Ámbito".

El recorte de 25 puntos básicos fue aprobado por 10 de los 12 miembros del comité. Las únicas disidencias provinieron de Stephen Miran, quien propuso una reducción mayor, de 50 puntos, y de Jeffrey R. Schmid, que consideró conveniente mantener las tasas sin cambios.

La Fed pone fin al ajuste cuantitativo

En el mismo comunicado, la Fed confirmó que pondrá fin al proceso de reducción de sus tenencias de activos el 1 de diciembre, una medida que había sido anticipada por el presidente Jerome Powell, aunque sin fecha definida.

La decisión implica mayor liquidez en el sistema financiero, ya que el organismo reintegrará los vencimientos de bonos del Tesoro y títulos respaldados por hipotecas en letras del Tesoro. Con esto, se suspende efectivamente el endurecimiento cuantitativo iniciado hace tres años para combatir la elevada inflación.

Temas InflaciónReserva Federal de Estados UnidosActividad EconómicaEstados UnidosÁmbito
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?
1

El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei
2

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”
3

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla
4

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla

“Jaldo ya sabe quien es Pelli”: el diputado electo por La Libertad Avanza le envió un mensaje al gobernador
5

“Jaldo ya sabe quien es Pelli”: el diputado electo por La Libertad Avanza le envió un mensaje al gobernador

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos
6

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos

Más Noticias
Hallan más de 70 cadáveres en las favelas de Río de Janeiro y la cifra oficial de muertos se elevó a 142

Hallan más de 70 cadáveres en las favelas de Río de Janeiro y la cifra oficial de muertos se elevó a 142

Río de Janeiro: conmoción en Brasil por los cuerpos expuestos en la vía pública

Río de Janeiro: conmoción en Brasil por los cuerpos expuestos en la vía pública

“Jaldo ya sabe quien es Pelli”: el diputado electo por La Libertad Avanza le envió un mensaje al gobernador

“Jaldo ya sabe quien es Pelli”: el diputado electo por La Libertad Avanza le envió un mensaje al gobernador

Quién fue el gran amor de Héctor Tito Noguera: la historia con su esposa Claudia Berger

Quién fue el gran amor de Héctor "Tito" Noguera: la historia con su esposa Claudia Berger

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”

El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?

El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?

Comentarios