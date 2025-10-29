De todo en Yerba Buena: cine de Tim Burton, música bien tucumana, deporte y concientización

Hacer cualquier actividad al aire libre otorga cierto encanto. Es uno de los aspectos que la Municipalidad de Yerba Buena tiene en cuenta cada vez que presenta su agenda de propuestas gratuitas culturales y recreativas para disfrutar en familia y con amigos. Los pintorescos espacios de la "Ciudad Jardín" se transforman en cines, en escenarios y las zonas verdes se vuelven "pases naturales".