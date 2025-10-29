Secciones
De todo en Yerba Buena: cine de Tim Burton, música bien tucumana, deporte y concientización

El municipio armó una agenda con actividades al aire libre para todos los gustos.

Hace 30 Min

Hacer cualquier actividad al aire libre otorga cierto encanto. Es uno de los aspectos que la Municipalidad de Yerba Buena tiene en cuenta cada vez que presenta su agenda de propuestas gratuitas culturales y recreativas para disfrutar en familia y con amigos. Los pintorescos espacios de la "Ciudad Jardín" se transforman en cines, en escenarios y las zonas verdes se vuelven "pases naturales".

A saber sobre la programación... En la Casa de la Cultura (Higueritas 1850), el jueves 30, desde las 20, por el ciclo "Cine bajo las estrellas", se proyectará “El cadáver de la novia” de Tim Burton, film elegido por el público. La velada contará con foodtrucks y se recomienda llevar manta y repelente para disfrutar cómodamente al aire libre.

El viernes 31, desde las 21, el ciclo "Recitales SADAIC" presentará a Manolo Salguero, acompañado por Leo Toledo Plaate en teclado y Pablo Coriche en batería. El sábado 1 de noviembre, en el mismo horario, se realizará la "V Muestra de Canto Terapia", mientras que el domingo 2, a partir de las 20, el reconocido artista Lucho Hoyos ofrecerá su espectáculo “Pulsiones”.

Además, en el "Tótem Experiencia Yungas" (Av. Perón 2800) continúa “Lunita Tucumana” cada miércoles, desde las 19 hasta las 21, con caminatas y encuentros culturales en un entorno natural. En el mismo espacio, el Eco Team invita los martes y jueves, de 17 a 19, a sumarse a actividades ambientales y deportivas orientadas al cuidado del entorno.

Por otro lado, las clases de yoga se dictan los miércoles a las 9.30, en el Parque Percy Hill (Perú 1100), y los sábados también a esa hora, en el Jardín Botánico de Horco Molle, las clases son guiadas por instructores especializados.

