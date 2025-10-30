Alumnos tucumanos se "suben" a la F1 y llegan a la final internacional de Minecraft de Globant
Octavio, Emilie y Sofía, todos estudiantes del Colegio María del Rosario, competirán con equipos de Latinoamérica. Ganaron con una réplica de un circuito automovilístico: el próximo proyecto es uno basado en las calles de su provincia.
DE TUCUMÁN AL MUNDO. Octavio, Sofía y Emilie, los "gamers" tucumanos que hicieron historia en los Intercolegiales de Minecraft de Globant. / CORTESÍA GLOBANT
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular