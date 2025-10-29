Alumnos de la Escuela Normal denuncian casos de acoso y reclaman más contención emocional

Por eso, además del cumplimiento formal del protocolo, los jóvenes reclaman la creación de un “protocolo de contención” que contemple acompañamiento psicológico, charlas de sensibilización y capacitaciones para docentes. “No se trata solo de sancionar, sino de educar y prevenir. Queremos que se hable de esto, que se dé la ESI como corresponde”, subrayaron.