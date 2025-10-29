Los arquitectos de la flexibilización laboral de Milei: un ministro y dos ex del Grupo Techint

La reforma laboral que el gobierno de Javier Milei intentó implementar a través del DNU 70/23 no fue redactada dentro del Estado nacional, sino en buena medida por abogados laboralistas y ex directivos del sector privado con vínculos con el oficialismo. Ellos fueron quienes delinearon las principales medidas de flexibilización laboral -entre ellas, la reducción de indemnizaciones, la limitación del derecho a huelga y la facilitación de despidos- que luego la administración libertaria presentó como parte de su plan de desregulación.
El 17 de diciembre de 2023, apenas una semana después de asumir, el Gobierno nacional convocó a este grupo de especialistas para definir los alcances y la letra chica del decreto. Entre los asesores ad honorem figuraba Julio Cordero, hoy secretario de Trabajo nacional, quien entonces se desempeñaba en Finma SA, una financiera vinculada al Grupo Techint, donde trabajó más de tres décadas en el área legal.
Tanto un alto funcionario del Gabinete como el propio Cordero confirmaron que el capítulo IV del DNU 70/23, referido a la reforma laboral, se elaboró con el aporte de profesionales del ámbito privado reunidos por Miguel Ángel Punte, ex viceministro de Trabajo durante la gestión de Jorge Triaca (Cambiemos) y ex gerente de Recursos Humanos de Ternium, también del Grupo Techint, consignó el diario "La Nación".
El texto resultante provocó la primera huelga general de la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el gobierno de Milei y terminó judicializado: la Cámara del Trabajo suspendió la aplicación del DNU al considerar que no estaban acreditadas la necesidad ni la urgencia de las medidas, fallo que aún espera la revisión de la Corte Suprema de la Nación, presidida por Horacio Rosatti.
Con un Congreso nacional más favorable tras las elecciones legislativas, Milei ahora busca avanzar por la vía parlamentaria. El proyecto de ley que prepara retoma los puntos del decreto frenado por la Justicia: ampliar la jornada laboral mediante un sistema de banco de horas, fragmentar las vacaciones, flexibilizar las paritarias y permitir que las indemnizaciones y multas judiciales puedan abonarse en cuotas.
Punte, incorporado a La Libertad Avanza (LLA) antes del triunfo electoral, fue uno de los principales impulsores de estas ideas. En una exposición del estudio Bruchou-Funes de Rioja, se presentó como referente laboral del espacio y respaldó la creación de un fondo de cese laboral, similar al de la Uocra (gremio de la construcción), para reemplazar las indemnizaciones tradicionales.
También propuso que las contribuciones patronales dejen de ser obligatorias y puedan acordarse libremente entre las partes, lo que impactaría directamente en la recaudación sindical. En la misma línea, Federico Sturzenegger, desde el Ministerio de Desregulación, apunta a eliminar lo que él califica “peajes sindicales”, en referencia a las cuotas retenidas por las empresas.
Pensamiento: "comer y descomer"
Durante su paso por el gobierno de Mauricio Macri, Punte ya había generado controversia por su visión del empleo. “La posibilidad de entrada y salida del mundo laboral es una esencia del sistema. Como en el organismo lo es comer y descomer”, había dicho entonces, intentando naturalizar las contrataciones y despidos.
Su visión fue retomada por Cordero, su colaborador más cercano. Hoy, como secretario de Trabajo bajo la órbita de Sandra Pettovello, promueve paritarias “dinámicas”, un concepto que remite a los años noventa, cuando los aumentos salariales se ajustaban a la productividad.
La intervención de asesores privados en la redacción del DNU fue cuestionada por distintos sectores. La ex secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, advirtió entonces: “Todo parece indicar que este mega-DNU habría sido confeccionado por estudios jurídicos privados. Si fue así, es gravísimo y no puede permitirse ni normalizarse”.
Y planteó: “¿Quién les paga? Porque, como dice el presidente Milei, nada es gratis. Hace a la transparencia de los actos de gobierno conocer quiénes trabajaron en este DNU para saber si luego son beneficiados por las medidas allí dispuestas”.