Secciones
SociedadActualidad

Feng Shui: dónde colocar bicarbonato para alejar las malas energías del hogar

Si sientes que las malas energías afectan la abundancia de tu hogar, prueba con este ritual compartido por esta filosofía.

Feng Shui: dónde colocar bicarbonato para alejar las malas vibras del hogar Feng Shui: dónde colocar bicarbonato para alejar las malas vibras del hogar
Hace 1 Hs

El Feng Shui, con sus creencias arraigadas en la filosofía china, se convirtió en una herramienta poderosa para muchos hogares que buscan armonía, equilibrio y abundancia. Este antiguo arte no solo busca atraer energías positivas, sino también alejar las negativas que puedan afectar la vida cotidiana.

En el mundo del Feng Shui, el bicarbonato de sodio se considera uno de los ingredientes más poderosos para purificar y proteger el hogar de las malas energías. Se le atribuyen propiedades que ayudan a limpiar el aura y los espacios, actuando como un escudo contra influencias negativas.

Feng Shui: dónde colocar bicarbonato para alejar las malas energías del hogar

El Feng Shui sugiere ubicar el bicarbonato de sodio en la entrada principal del hogar. Esta área estratégica es clave para activar las propiedades protectoras del bicarbonato y alejar las malas vibras que puedan acechar desde el exterior.

Para implementar este ritual, simplemente esparce una capa fina de bicarbonato en el suelo cerca de la puerta principal. Puedes espolvorearlo detrás de la puerta o colocarlo sobre una alfombra. Además, el Feng Shui aconseja pisar y frotar los pies sobre el bicarbonato antes de entrar, como un gesto simbólico para dejar afuera las energías negativas.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mapeo energético del Feng Shui: cómo usar esta herramienta para lograr un hogar próspero

"Mapeo energético" del Feng Shui: cómo usar esta herramienta para lograr un hogar próspero

Lo más popular
El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?
1

El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei
2

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”
3

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla
4

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla

“Jaldo ya sabe quien es Pelli”: el diputado electo por La Libertad Avanza le envió un mensaje al gobernador
5

“Jaldo ya sabe quien es Pelli”: el diputado electo por La Libertad Avanza le envió un mensaje al gobernador

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos
6

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos

Más Noticias
Cometa o nave espacial: ¿por qué la NASA no emitió ningún aviso relacionado con el 3I/ATLAS?

"Cometa o nave espacial": ¿por qué la NASA no emitió ningún aviso relacionado con el 3I/ATLAS?

Cómo reducir el consumo del electrodoméstico que más energía gasta y siempre está enchufado

Cómo reducir el consumo del electrodoméstico que más energía gasta y siempre está enchufado

Quién fue el gran amor de Héctor Tito Noguera: la historia con su esposa Claudia Berger

Quién fue el gran amor de Héctor "Tito" Noguera: la historia con su esposa Claudia Berger

Quién fue el segundo eliminado de MasterChef Celebrity: fue por culpa de una cebolla

Quién fue el segundo eliminado de MasterChef Celebrity: fue por culpa de una cebolla

Tras el ingreso del aire frío, ¿cuándo vuelve el calor a la Argentina y en qué provincias?

Tras el ingreso del aire frío, ¿cuándo vuelve el calor a la Argentina y en qué provincias?

Estos son los alimentos que nunca debemos comer crudos, según los nutricionistas

Estos son los alimentos que nunca debemos comer crudos, según los nutricionistas

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Comentarios