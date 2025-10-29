El Feng Shui, con sus creencias arraigadas en la filosofía china, se convirtió en una herramienta poderosa para muchos hogares que buscan armonía, equilibrio y abundancia. Este antiguo arte no solo busca atraer energías positivas, sino también alejar las negativas que puedan afectar la vida cotidiana.
En el mundo del Feng Shui, el bicarbonato de sodio se considera uno de los ingredientes más poderosos para purificar y proteger el hogar de las malas energías. Se le atribuyen propiedades que ayudan a limpiar el aura y los espacios, actuando como un escudo contra influencias negativas.
Feng Shui: dónde colocar bicarbonato para alejar las malas energías del hogar
El Feng Shui sugiere ubicar el bicarbonato de sodio en la entrada principal del hogar. Esta área estratégica es clave para activar las propiedades protectoras del bicarbonato y alejar las malas vibras que puedan acechar desde el exterior.
Para implementar este ritual, simplemente esparce una capa fina de bicarbonato en el suelo cerca de la puerta principal. Puedes espolvorearlo detrás de la puerta o colocarlo sobre una alfombra. Además, el Feng Shui aconseja pisar y frotar los pies sobre el bicarbonato antes de entrar, como un gesto simbólico para dejar afuera las energías negativas.