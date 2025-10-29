Secciones
SociedadActualidad

Cómo eliminar manchas de aceite de la ropa: los tres trucos más efectivos

Poné en práctica estos métodos caseros de limpieza que dejarán tus prendas relucientes.

Eliminá las manchas de aceite de tu ropa con estos tres trucos profesionales Eliminá las manchas de aceite de tu ropa con estos tres trucos profesionales
Hace 1 Hs

Uno de los problemas más recurrentes al cuidar nuestra ropa son las manchas de aceite, difíciles de quitar con los métodos convencionales. A menudo, los productos de limpieza comercial no ofrecen resultados satisfactorios. Es por ello que es momento de recurrir a trucos caseros que nos ayuden a eliminar estas manchas de forma sencilla y rápida, utilizando métodos profesionales que se emplean en las tintorerías.

¿Hielo en el inodoro? Para qué sirve este truco casero y por qué es tendencia

¿Hielo en el inodoro? Para qué sirve este truco casero y por qué es tendencia

A la hora de lavar la ropa, nos enfrentamos a distintos tipos de suciedad, pero las manchas de aceite suelen ser las más desafiantes. Sin embargo, existe un truco alternativo que facilita su eliminación sin dañar la calidad de la prenda ni sus colores.

Tres trucos profesionales para eliminar las manchas de aceite

1. Limón:

El limón es un aliado poderoso en la lucha contra las manchas de aceite. Para aplicarlo, corta un limón por la mitad y exprime su jugo en un recipiente. Luego, aplica este jugo sobre la mancha y déjalo actuar durante unos minutos para que sus propiedades desengrasantes hagan efecto. Posteriormente, lava la prenda como de costumbre en la lavadora.

2. Maicena:

La maicena es excelente para absorber las manchas de aceite. Coloca un papel de cocina sobre la mancha para absorber el exceso de aceite y luego espolvorea un poco de maicena sobre la zona afectada. Deja actuar durante unos minutos y luego enjuaga la prenda con abundante agua. Verás cómo la suciedad desaparece en cuestión de minutos.

3. Bicarbonato de sodio:

El bicarbonato de sodio es otro ingrediente versátil que puede ayudarte a eliminar las manchas de aceite de tu ropa. Esparce un poco de bicarbonato sobre la mancha y luego agrega un poco de agua para formar una pasta homogénea. Frota suavemente esta pasta sobre la mancha y luego enjuaga la prenda. Verás cómo el bicarbonato de sodio elimina la suciedad de manera efectiva.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo preparar mayonesa de huevo duro sin aceite para ensalada de pollo y palta

Cómo preparar mayonesa de huevo duro sin aceite para ensalada de pollo y palta

Todos hablan del look de Oriana Sabatini: el vestido que marca tendencia y es apto para embarazo

Todos hablan del look de Oriana Sabatini: el vestido que marca tendencia y es apto para embarazo

La nueva tendencia en moda para usar en Año Nuevo y recibir el 2026

La nueva tendencia en moda para usar en Año Nuevo y recibir el 2026

Lo más popular
El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?
1

El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei
2

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”
3

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla
4

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla

“Jaldo ya sabe quien es Pelli”: el diputado electo por La Libertad Avanza le envió un mensaje al gobernador
5

“Jaldo ya sabe quien es Pelli”: el diputado electo por La Libertad Avanza le envió un mensaje al gobernador

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos
6

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos

Más Noticias
Cometa o nave espacial: ¿por qué la NASA no emitió ningún aviso relacionado con el 3I/ATLAS?

"Cometa o nave espacial": ¿por qué la NASA no emitió ningún aviso relacionado con el 3I/ATLAS?

Cómo reducir el consumo del electrodoméstico que más energía gasta y siempre está enchufado

Cómo reducir el consumo del electrodoméstico que más energía gasta y siempre está enchufado

Quién fue el gran amor de Héctor Tito Noguera: la historia con su esposa Claudia Berger

Quién fue el gran amor de Héctor "Tito" Noguera: la historia con su esposa Claudia Berger

Quién fue el segundo eliminado de MasterChef Celebrity: fue por culpa de una cebolla

Quién fue el segundo eliminado de MasterChef Celebrity: fue por culpa de una cebolla

Tras el ingreso del aire frío, ¿cuándo vuelve el calor a la Argentina y en qué provincias?

Tras el ingreso del aire frío, ¿cuándo vuelve el calor a la Argentina y en qué provincias?

Estos son los alimentos que nunca debemos comer crudos, según los nutricionistas

Estos son los alimentos que nunca debemos comer crudos, según los nutricionistas

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Comentarios