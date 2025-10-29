Cómo eliminar manchas de aceite de la ropa: los tres trucos más efectivos

Uno de los problemas más recurrentes al cuidar nuestra ropa son las manchas de aceite, difíciles de quitar con los métodos convencionales. A menudo, los productos de limpieza comercial no ofrecen resultados satisfactorios. Es por ello que es momento de recurrir a trucos caseros que nos ayuden a eliminar estas manchas de forma sencilla y rápida, utilizando métodos profesionales que se emplean en las tintorerías.
A la hora de lavar la ropa, nos enfrentamos a distintos tipos de suciedad, pero las manchas de aceite suelen ser las más desafiantes. Sin embargo, existe un truco alternativo que facilita su eliminación sin dañar la calidad de la prenda ni sus colores.
Tres trucos profesionales para eliminar las manchas de aceite
1. Limón:
El limón es un aliado poderoso en la lucha contra las manchas de aceite. Para aplicarlo, corta un limón por la mitad y exprime su jugo en un recipiente. Luego, aplica este jugo sobre la mancha y déjalo actuar durante unos minutos para que sus propiedades desengrasantes hagan efecto. Posteriormente, lava la prenda como de costumbre en la lavadora.
2. Maicena:
La maicena es excelente para absorber las manchas de aceite. Coloca un papel de cocina sobre la mancha para absorber el exceso de aceite y luego espolvorea un poco de maicena sobre la zona afectada. Deja actuar durante unos minutos y luego enjuaga la prenda con abundante agua. Verás cómo la suciedad desaparece en cuestión de minutos.
3. Bicarbonato de sodio:
El bicarbonato de sodio es otro ingrediente versátil que puede ayudarte a eliminar las manchas de aceite de tu ropa. Esparce un poco de bicarbonato sobre la mancha y luego agrega un poco de agua para formar una pasta homogénea. Frota suavemente esta pasta sobre la mancha y luego enjuaga la prenda. Verás cómo el bicarbonato de sodio elimina la suciedad de manera efectiva.