Cómo eliminar manchas de aceite de la ropa: los tres trucos más efectivos

Uno de los problemas más recurrentes al cuidar nuestra ropa son las manchas de aceite, difíciles de quitar con los métodos convencionales. A menudo, los productos de limpieza comercial no ofrecen resultados satisfactorios. Es por ello que es momento de recurrir a trucos caseros que nos ayuden a eliminar estas manchas de forma sencilla y rápida, utilizando métodos profesionales que se emplean en las tintorerías.