El ex dueño de la Fórmula 1 liquidó sus yates y su histórico garaje de autos: la fortuna que consiguió

En cuanto a su colección de autos, Ecclestone ya la había entregado a comienzos de este año. Se trataba de 69 superdeportivos, vendidos al copropietario de Red Bull, Mark Mateschitz, hijo del fallecido Dietrich Mateschitz. La valuación llegaba a los 660 millones de dólares e incluía piezas históricas como autos de Ferrari conducidos por Niki Lauda y Michael Schumacher, y Brabhams de Nelson Piquet. El propio Ecclestone comentó que lo más importante para él era asegurarse de que las unidades quedaran en un lugar donde pudieran ser apreciadas. Dijo que sabía que serían exhibidos para los fanáticos y que eso lo dejaba satisfecho.