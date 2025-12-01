Un emprendedor ucraniano de 23 años halla la fórmula para hacer papel sin dañar el ambiente

A los 23 años, el ucraniano Valentyn Frechka encontró una salida para los desechos urbanos. Lo que para muchos eran residuos sin valor, para él se convirtió en el punto de partida de una solución sostenible. Su empresa, Releaf Paper, encontró la manera de producir papel biodegradable a partir de hojas secas recolectadas en las ciudades, sin necesidad de talar árboles ni utilizar químicos contaminantes.