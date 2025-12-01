Un emprendedor ucraniano de 23 años halla la fórmula para hacer papel sin dañar el ambiente

A los 23 años, el ucraniano Valentyn Frechka encontró una salida para los desechos urbanos. Lo que para muchos eran residuos sin valor, para él se convirtió en el punto de partida de una solución sostenible. Su empresa, Releaf Paper, encontró la manera de producir papel biodegradable a partir de hojas secas recolectadas en las ciudades, sin necesidad de talar árboles ni utilizar químicos contaminantes.
El proceso que desarrolló este joven ucraniano utiliza 2,3 toneladas de residuos para generar una tonelada de celulosa limpia y funcional. La respuesta demuestra que la innovación ambiental puede surgir de materiales simples y cotidianos. Su iniciativa, además de reducir el impacto de la contaminación, replantea la manera en la que la industria papelera obtiene sus recursos.
Según informó la prensa que cubrió la historia, Frechka se propuso demostrar que los residuos naturales pueden transformarse en materias primas de alto valor, lo que abre el camino hacia un modelo de producción más responsable y circular.
Un proceso que respeta el ambiente
La técnica que impulsa Releaf Paper evita el uso de cloro y sulfatos, dos de los químicos más agresivos que suelen emplearse en la fabricación tradicional de papel. Con este método, se evita la tala de hasta 17 árboles por cada tonelada producida y se reduce en el 80% la contaminación generada por los desechos orgánicos urbanos.
Los subproductos del proceso también encuentran un nuevo propósito: se reutilizan como fertilizante natural al cerrar el ciclo productivo y fortalecer el concepto de economía circular.
Frechka sostiene que esta forma de producción no sólo alivia la presión sobre los ecosistemas forestales, sino que también incentiva a las ciudades a gestionar mejor sus residuos.
Reconocimiento y nuevos desafíos
El trabajo de Valentyn no pasó inadvertido. En 2024, fue finalista del Young Inventors Prize, un reconocimiento que distingue a jóvenes innovadores de todo el mundo. Compitió entre más de 550 proyectos y logró posicionarse como uno de los líderes en materia de innovación sostenible.
Pero su visión no se detiene. Actualmente, está explorando nuevas fibras vegetales, como las hojas de piña y plátano, para crear empaques ecológicos capaces de reemplazar hasta el 30% del papel convencional utilizado en la industria del embalaje.
Con su trabajo, demostró que la sostenibilidad no es una tendencia, sino un camino posible hacia un futuro donde los residuos pueden convertirse en recursos valiosos.