Secciones
SociedadTecnología

Lo más inquietante del espacio: cosmonautas realizaron una caminata espacial de seis horas

Los astronautas pasaron las horas realizando tareas de mantenimiento en la Estación Espacial Internacional.

Los cosmonautas rusos Sergey Ryzhikov (con el traje espacial de rayas rojas) y Alexey Zubritsky (con rayas azules) trabajan fuera del módulo Nauka durante una caminata espacial en la Estación Espacial Internacional el martes 28 de octubre de 2025. (Crédito de la imagen: NASA/Space.com) Los cosmonautas rusos Sergey Ryzhikov (con el traje espacial de rayas rojas) y Alexey Zubritsky (con rayas azules) trabajan fuera del módulo Nauka durante una caminata espacial en la Estación Espacial Internacional el martes 28 de octubre de 2025. (Crédito de la imagen: NASA/Space.com)
Hace 1 Hs

Viajar al espacio no es un desafío cualquiera. Este acto de valentía hacia fuera del mundo, donde no existen condiciones para que un humano pueda sobrevivir es una hazaña hercúlea. Pero el mérito se triplica cuando todo ocurre fuera de la esclusa del aire, donde los astronautas se animan a la penumbra y sus cuerpos se exponen a un continuo de cuatro dimensiones, sin atmósfera y saturada de radiación.

“Es como envejecer 10 años en la Tierra”: así se distorsiona el tiempo en el espacio

“Es como envejecer 10 años en la Tierra”: así se distorsiona el tiempo en el espacio

Entre las históricas y escasas caminatas espaciales que los humanos realizaron a lo largo de la historia, la de los cosmonautas rusos se suma a otra hazaña memorable. Los astronautas completaron  su segundo paseo espacial juntos, instalando experimentos y realizando tareas de mantenimiento en el exterior de la Estación Espacial Internacional.

El comienzo de la expedición espacial

El comandante de la Expedición 73, Sergey Ryzhikov, y el ingeniero de vuelo Alexey Zubritsky, ambos de la corporación espacial federal Roscosmos, regresaron al vacío del espacio el martes para continuar y ampliar el trabajo que iniciaron durante una actividad extravehicular (EVA) el 16 de octubre. Durante esta última salida, pasaron seis horas y 54 minutos montando, reubicando y limpiando el hardware del módulo de laboratorio multipropósito Nauka (MLM) de la Estación Espacial Internacional, según indicó Space.com.

Esta actividad extravehicular, al igual que la de hace dos semanas, comenzó con Ryzhikov y Zubritsky abriendo la escotilla del Módulo de Investigación Poisk-2, esta vez a las 10:18 EDT (14:18 GMT). Tras reunir sus herramientas, los cosmonautas utilizaron una grúa telescópica, llamada pluma Strela, para desplazarse hasta su primer lugar de trabajo en el Módulo Nauka.

Las tareas de mantenimiento

Allí abordaron la primera tarea importante: acoplar un aparato de dos partes para dar soporte a un experimento de plasma pulsado (Impuls) y a una investigación sobre el efecto de las naves espaciales en la ionosfera terrestre. Mientras tanto acoplar un aparato de dos partes para dar soporte a un experimento de plasma pulsado (Impuls) y a una investigación sobre el efecto de las naves espaciales en la ionosfera terrestre.

Ryzhikov y Zubritsky retomaron entonces un experimento que habían instalado durante la caminata espacial realizada dos semanas antes. Ekran-M, o experimento de epitaxia por haces moleculares, está diseñado para producir materiales muy delgados para su uso en semiconductores. Tras descubrir una junta suelta en la cámara del dispositivo, el control de la misión les indicó a Ryzhikov y Zubritsky que la extrajeran cuidadosamente con pinzas.

Los astronautas insertaron entonces un casete de repuesto en el Ekran-M y, a pesar de tener que usar bridas para sujetarlo, el control de la misión informó haber obtenido datos correctos. El casete antiguo será devuelto a la Tierra para su análisis.

Trabajo completado

La caminata espacial terminó a las 5:12 pm EDT (2112 GMT) con Ryzhikov y Zubritsky de regreso a salvo dentro de la esclusa de aire Poisk.

La actividad extravehicular (EVA) del martes fue la tercera de la Expedición 73 y la número 277 en apoyo del ensamblaje y mantenimiento de la Estación Espacial Internacional desde 1998. Fue la segunda caminata espacial de Zubritsky, lo que eleva su tiempo total fuera del espacio a 13 horas y 3 minutos, y la tercera de Ryzhikov, quien ahora acumuló un total de 19 horas y 51 minutos en el vacío del espacio.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?
1

El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei
2

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”
3

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla
4

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos
5

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos

“Jaldo ya sabe quien es Pelli”: el diputado electo por La Libertad Avanza le envió un mensaje al gobernador
6

“Jaldo ya sabe quien es Pelli”: el diputado electo por La Libertad Avanza le envió un mensaje al gobernador

Más Noticias
Cómo reducir el consumo del electrodoméstico que más energía gasta y siempre está enchufado

Cómo reducir el consumo del electrodoméstico que más energía gasta y siempre está enchufado

Quién fue el gran amor de Héctor Tito Noguera: la historia con su esposa Claudia Berger

Quién fue el gran amor de Héctor "Tito" Noguera: la historia con su esposa Claudia Berger

Quién fue el segundo eliminado de MasterChef Celebrity: fue por culpa de una cebolla

Quién fue el segundo eliminado de MasterChef Celebrity: fue por culpa de una cebolla

Tras el ingreso del aire frío, ¿cuándo vuelve el calor a la Argentina y en qué provincias?

Tras el ingreso del aire frío, ¿cuándo vuelve el calor a la Argentina y en qué provincias?

Estos son los alimentos que nunca debemos comer crudos, según los nutricionistas

Estos son los alimentos que nunca debemos comer crudos, según los nutricionistas

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: la receta más cremosa y saludable

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Brasil en enero 2026: cuánto cuestan unas vacaciones familiares para cuatro personas

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Comentarios