Lo más inquietante del espacio: cosmonautas realizaron una caminata espacial de seis horas

Viajar al espacio no es un desafío cualquiera. Este acto de valentía hacia fuera del mundo, donde no existen condiciones para que un humano pueda sobrevivir es una hazaña hercúlea. Pero el mérito se triplica cuando todo ocurre fuera de la esclusa del aire, donde los astronautas se animan a la penumbra y sus cuerpos se exponen a un continuo de cuatro dimensiones, sin atmósfera y saturada de radiación.