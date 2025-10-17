Secciones
SociedadActualidad

“Es como envejecer 10 años en la Tierra”: así se distorsiona el tiempo en el espacio

El astronauta francés Thomas Pesquet pasó 200 días en el espacio y contó como fue experiencia.

Cómo se pierde la noción del tiempo en el espacio Cómo se pierde la noción del tiempo en el espacio La Sexta
Hace 2 Hs

El astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA), Thomas Pesquet pasó 200 días en el espacio, en dos viajes realizados. Es el francés que más tiempo estuvo en órbita, además de ser el miembro más joven del Cuerpo Europeo de Astronautas, con 45 años de edad. En una entrevista contó detalles de cómo es la experiencia. "Aunque nos encante nuestro trabajo, no nos mandan a pasarla bien”, recalcó.

Ingeniero aeroespacial, piloto de aeronaves, radioaficionado y astronauta, Pesquet ejerció como comandante de expedición de la Estación Espacial Internacional en 2021.

La ESA lo seleccionó como astronauta en mayo de 2009, formando parte de la Expedición 50/51 (196 días en órbita) y de la 65/66 (104 días). Habló sobre su experiencia recientemente, en el Instituto Francés de Madrid.

Ser astronauta y perder la noción del tiempo en el espacio

Lo más complicado de todo es adaptarse a la noción del tiempo en el espacio. “Se pierden las referencias de arriba y abajo, porque estamos moviéndonos todo el rato”, señala el francés.

El astronauta francés Thomas Pesquet estuvo 200 días en el espacio El astronauta francés Thomas Pesquet estuvo 200 días en el espacio

“Para hacerse una idea: el recorrido de Nueva York a París se hace en unos 10 minutos desde nuestra perspectiva. Miras por la ventana y estás en América. Te vas a hacer un café y, a la vuelta, ya estás en Europa”.

Recordemos que la Estación Espacial Internacional tiene una velocidad orbital de unos 27.700 kilómetros por hora: cada 90 minutos da una vuelta a la Tierra. Los astronautas que viven en la estación ven amanecer 15 veces al día.

En su primera experiencia en la ISS, Thomas Pesquet estuvo cerca de seis meses en el espacio. Y el cambio que vivió, tras volver a la Tierra, fue enorme. “Vuelves mal, hecho polvo, con ganas de vomitar, mareado… estar en el espacio seis meses equivale a envejecer 10 años en la Tierra”, dijo.

“Cuando llegas, tienes que aprender de nuevo a hacer cosas cotidianas que sabes hacer en la Tierra, pero no en el espacio: comer, tomar, lavarte, dormir… hay que desaprender todo y empezar de cero”, agregó el francés.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La NASA bajo presión: el lanzamiento del 11° megacohete pone en duda su lugar en la carrera espacial

La NASA bajo presión: el lanzamiento del 11° megacohete pone en duda su lugar en la carrera espacial

Un asteroide pasó a solo 400 kilómetros de la Tierra y ni la Agencia Espacial Europea pudo advertirlo

Un asteroide pasó a solo 400 kilómetros de la Tierra y ni la Agencia Espacial Europea pudo advertirlo

Lo más popular
Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual
1

Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?
2

¿Quiénes son los investigados por la supuesta estafa piramidal de Yerba Buena?

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena
3

Investigan por estafa a una financiera de Yerba Buena

Nueva demora en el caso Vélez: la fiscala Reinoso Cuello pidió inhibirse y se suspendió la audiencia clave
4

Nueva demora en el caso Vélez: la fiscala Reinoso Cuello pidió inhibirse y se suspendió la audiencia clave

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez
5

Nuevas polémicas alimentan el cada vez más complejo caso Vélez

Se activa la campaña en la previa electoral en Tucumán
6

Se activa la campaña en la previa electoral en Tucumán

Más Noticias
Un grupo de amigos, los principales denunciantes de la financiera de Yerba Buena

Un grupo de amigos, los principales denunciantes de la financiera de Yerba Buena

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

Alerta naranja en Tucumán y otras 10 provincias: pronostican tormentas y actividad eléctrica intensa

Alerta naranja en Tucumán y otras 10 provincias: pronostican tormentas y actividad eléctrica intensa

Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

Turrón de avena: cómo preparar este snack que ayuda a ganar masa muscular

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

La pobreza es discapacitante: el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

"La pobreza es discapacitante": el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza"

Comentarios