“Es como envejecer 10 años en la Tierra”: así se distorsiona el tiempo en el espacio

El astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA), Thomas Pesquet pasó 200 días en el espacio, en dos viajes realizados. Es el francés que más tiempo estuvo en órbita, además de ser el miembro más joven del Cuerpo Europeo de Astronautas, con 45 años de edad. En una entrevista contó detalles de cómo es la experiencia. "Aunque nos encante nuestro trabajo, no nos mandan a pasarla bien”, recalcó.