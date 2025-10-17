“Es como envejecer 10 años en la Tierra”: así se distorsiona el tiempo en el espacio

El astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA), Thomas Pesquet pasó 200 días en el espacio, en dos viajes realizados. Es el francés que más tiempo estuvo en órbita, además de ser el miembro más joven del Cuerpo Europeo de Astronautas, con 45 años de edad. En una entrevista contó detalles de cómo es la experiencia. "Aunque nos encante nuestro trabajo, no nos mandan a pasarla bien”, recalcó.
Ingeniero aeroespacial, piloto de aeronaves, radioaficionado y astronauta, Pesquet ejerció como comandante de expedición de la Estación Espacial Internacional en 2021.
La ESA lo seleccionó como astronauta en mayo de 2009, formando parte de la Expedición 50/51 (196 días en órbita) y de la 65/66 (104 días). Habló sobre su experiencia recientemente, en el Instituto Francés de Madrid.
Ser astronauta y perder la noción del tiempo en el espacio
Lo más complicado de todo es adaptarse a la noción del tiempo en el espacio. “Se pierden las referencias de arriba y abajo, porque estamos moviéndonos todo el rato”, señala el francés.
“Para hacerse una idea: el recorrido de Nueva York a París se hace en unos 10 minutos desde nuestra perspectiva. Miras por la ventana y estás en América. Te vas a hacer un café y, a la vuelta, ya estás en Europa”.
Recordemos que la Estación Espacial Internacional tiene una velocidad orbital de unos 27.700 kilómetros por hora: cada 90 minutos da una vuelta a la Tierra. Los astronautas que viven en la estación ven amanecer 15 veces al día.
En su primera experiencia en la ISS, Thomas Pesquet estuvo cerca de seis meses en el espacio. Y el cambio que vivió, tras volver a la Tierra, fue enorme. “Vuelves mal, hecho polvo, con ganas de vomitar, mareado… estar en el espacio seis meses equivale a envejecer 10 años en la Tierra”, dijo.
“Cuando llegas, tienes que aprender de nuevo a hacer cosas cotidianas que sabes hacer en la Tierra, pero no en el espacio: comer, tomar, lavarte, dormir… hay que desaprender todo y empezar de cero”, agregó el francés.