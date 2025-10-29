Zafra 2025 en el NOA: la mayoría de los ingenios ya finalizó la molienda

La zafra 2025 avanza hacia su cierre en las provincias del Noroeste Argentino, con un avance de casi 100% de la molienda respecto de las proyecciones técnicas de mitad de campaña.
Entre Tucumán, Jujuy y Salta, la mayoría de los ingenios ya concluyó la molienda, mientras que algunos establecimientos continúan en actividad en la recta final de la campaña. Según las previsiones del sector, la zafra finalizará en la provincia la próxima semana.
En Tucumán, finalizaron plan productivo los ingenios Santa Bárbara, Ñuñorco, La Trinidad, La Corona, Marapa, Santa Rosa, Famaillá, Aguilares, Bella Vista, Concepción, La Providencia y Cruz Alta (concluyó esta martes). En Jujuy ya dieron por concluida la molienda Río Grande, y en Salta lo hizo San Isidro.
Por su parte, La Florida y Leales, en Tucumán; Ledesma y La Esperanza, en Jujuy; y Seaboard (ex Tabacal), en Salta, aún continúan moliendo caña de azúcar, según información suministrada por el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol (Ipaat).
En cuanto a las destilerías (elaboración de alcohol) tucumanas, completaron su producción La Corona, Santa Bárbara, Famaillá y Bella Vista, mientras seis plantas permanecen en producción.
Datos de la zafra 2025 (Tucumán)
- Caña molida bruta: 17.481.309 tn.
- Azúcar físico producido 1.291.426 tn.
- Días de zafra: 203.
- Alcohol producido: 299.923.485 l.
- Días de campaña: 187.