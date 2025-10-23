Secciones
EspectáculosFamosos

Moria Casán vuelve a la televisión con un programa matutino: “Va a ser glorioso”

La diva regresa a la pantalla chica como conductora de un nuevo ciclo diario que promete su sello inconfundible: humor, espontaneidad y actualidad desde su mirada irreverente. El estreno será en noviembre.

MORIA CASÁN. La diva argentina vuelve a la televisión. MORIA CASÁN. La diva argentina vuelve a la televisión.
Hace 1 Hs

La televisión argentina se prepara para el regreso de una de sus figuras más emblemáticas: Moria Casán. La diva confirmó que estará al frente de un nuevo programa matutino en la pantalla de eltrece, que debutará en noviembre y promete convertirse en un imperdible de las mañanas. Fiel a su estilo, Moria adelantó que el ciclo abordará los temas de actualidad “a su manera”, con el humor, la ironía y la espontaneidad que la caracterizan.

En diálogo con TN Show, la conductora expresó su entusiasmo por este desafío que marca su regreso al canal. “Obvio, yo penetro, yo atravieso. Vamos a estar ahí con toda la gente que nos está esperando con placer”, aseguró, fiel a su estilo provocador y magnético.

Consultada sobre cómo se prepara para esta nueva etapa, Casán explicó que encara el formato con total entusiasmo: “Yo me llevo muy bien con la tele, me llevo bien con el escenario y con mi impronta, mi personalidad, con todos los horarios. La mañana, como es algo nuevo, va a ser gloriosa porque voy a atravesarla, a descubrirla, explorarla y a manifestarla”.

La artista, ícono indiscutido del espectáculo argentino, no solo adelantó detalles del tono que tendrá el programa, sino que también habló sobre la actualidad y los desafíos que enfrentan los artistas en un contexto económico difícil. “Nunca me planteé eso porque para mí todo ha sido tan fácil en la vida que no me planteo qué es lo difícil. Y si es difícil, tengo la actitud resiliente como para superarlo. Como soy una energía de este trabajo, puedo decir que nunca nada ha sido difícil para mí”, reflexionó.

Fiel a su sinceridad, también habló sobre las elecciones que se celebrarán este domingo y fue contundente: “No quiero. No, no voy a votar. No voy a votar por la cábala que hice”, reveló, manteniendo el tono espontáneo y sin filtros que la caracteriza.

Finalmente, cuando se le pidió definir este nuevo desafío televisivo con una de sus frases icónicas, Moria sorprendió con una respuesta a su altura: “No tengo una frase icónica para este nuevo programa, todas mis frases sirven para algo nuevo en mi vida. Además, soy virgen del nuevo programa. Me desvirgó Canal 13”.

Con su estilo inimitable, Moria Casán promete revolucionar las mañanas televisivas y marcar una nueva etapa en su extensa carrera. “Va a ser glorioso”, anticipó la diva, lista para volver a conquistar la pantalla y al público con su energía única.

Temas Moria CasánArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Preocupación por la salud de Mariana Brey

Preocupación por la salud de Mariana Brey

La China Suárez se hizo un nuevo retoque estético y se burló del físico de quienes la criticaron

La China Suárez se hizo un nuevo retoque estético y se burló del físico de quienes la criticaron

Murió Ace Frehley, el legendario guitarrista de Kiss, tras sufrir un accidente doméstico

Murió Ace Frehley, el legendario guitarrista de Kiss, tras sufrir un accidente doméstico

Eric del Castillo aún guarda rencor a Sean Penn por la “traición” a su hija: el encuentro con un narcotraficante que lo cambió todo

Eric del Castillo aún guarda rencor a Sean Penn por la “traición” a su hija: el encuentro con un narcotraficante que lo cambió todo

A 29 años del suicidio: qué decían las cartas que Leonardo Simons dejó antes de morir

A 29 años del suicidio: qué decían las cartas que Leonardo Simons dejó antes de morir

Lo más popular
La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez
1

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

El legislador Pepe Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la soberbia y la mediocridad
2

El legislador "Pepe" Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la "soberbia y la mediocridad"

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana
3

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones
4

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes
5

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo
6

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo

Más Noticias
Anmat prohibió la golosina “gallinita” elaborada en Tucumán: cuál fue el motivo

Anmat prohibió la golosina “gallinita” elaborada en Tucumán: cuál fue el motivo

El legislador Pepe Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la soberbia y la mediocridad

El legislador "Pepe" Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la "soberbia y la mediocridad"

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo

Denuncian la desaparición de la ex Bandana, Lourdes Fernández

Denuncian la desaparición de la ex Bandana, Lourdes Fernández

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

Comentarios