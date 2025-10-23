Moria Casán vuelve a la televisión con un programa matutino: “Va a ser glorioso”

La televisión argentina se prepara para el regreso de una de sus figuras más emblemáticas: Moria Casán. La diva confirmó que estará al frente de un nuevo programa matutino en la pantalla de eltrece, que debutará en noviembre y promete convertirse en un imperdible de las mañanas. Fiel a su estilo, Moria adelantó que el ciclo abordará los temas de actualidad “a su manera”, con el humor, la ironía y la espontaneidad que la caracterizan.
En diálogo con TN Show, la conductora expresó su entusiasmo por este desafío que marca su regreso al canal. “Obvio, yo penetro, yo atravieso. Vamos a estar ahí con toda la gente que nos está esperando con placer”, aseguró, fiel a su estilo provocador y magnético.
Consultada sobre cómo se prepara para esta nueva etapa, Casán explicó que encara el formato con total entusiasmo: “Yo me llevo muy bien con la tele, me llevo bien con el escenario y con mi impronta, mi personalidad, con todos los horarios. La mañana, como es algo nuevo, va a ser gloriosa porque voy a atravesarla, a descubrirla, explorarla y a manifestarla”.
La artista, ícono indiscutido del espectáculo argentino, no solo adelantó detalles del tono que tendrá el programa, sino que también habló sobre la actualidad y los desafíos que enfrentan los artistas en un contexto económico difícil. “Nunca me planteé eso porque para mí todo ha sido tan fácil en la vida que no me planteo qué es lo difícil. Y si es difícil, tengo la actitud resiliente como para superarlo. Como soy una energía de este trabajo, puedo decir que nunca nada ha sido difícil para mí”, reflexionó.
Fiel a su sinceridad, también habló sobre las elecciones que se celebrarán este domingo y fue contundente: “No quiero. No, no voy a votar. No voy a votar por la cábala que hice”, reveló, manteniendo el tono espontáneo y sin filtros que la caracteriza.
Finalmente, cuando se le pidió definir este nuevo desafío televisivo con una de sus frases icónicas, Moria sorprendió con una respuesta a su altura: “No tengo una frase icónica para este nuevo programa, todas mis frases sirven para algo nuevo en mi vida. Además, soy virgen del nuevo programa. Me desvirgó Canal 13”.
Con su estilo inimitable, Moria Casán promete revolucionar las mañanas televisivas y marcar una nueva etapa en su extensa carrera. “Va a ser glorioso”, anticipó la diva, lista para volver a conquistar la pantalla y al público con su energía única.