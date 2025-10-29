Nicolás Varrone: el nuevo argentino en la Fórmula 2, con el apoyo del Kun Agüero y una historia que lo conecta con Maradona

A los 24 años, Nicolás Varrone se prepara para vivir el salto más grande de su carrera: competir en la Fórmula 2 (F2), la antesala directa de la Fórmula 1. El joven de Ingeniero Maschwitz, que forjó su historia entre talleres y sacrificios, fue confirmado como piloto titular de la escudería Van Amersfoort Racing para la temporada 2026. Su debut oficial será en Melbourne, del 6 al 8 de marzo, y la noticia ya lo ubica como el nuevo argentino en el camino hacia la "Máxima".