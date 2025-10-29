Banco Macro anunció el traslado del centro de pago para jubilados y pensionados

El Banco Macro anunció el traslado de su centro de pagos para jubilados y pensionados de la capital a partir del lunes 3 de noviembre. Según informaron desde la entidad, la atención se brindará en la sucursal ubicada en San Martín 859, en el horario habitual de 8 a 13.
La medida busca mejorar la experiencia de los usuarios que concurren diariamente a realizar sus trámites y cobros. Desde la institución indicaron que el nuevo espacio fue diseñado para ofrecer mayor comodidad y accesibilidad, incorporando tecnología y servicios que faciliten la autogestión de los clientes.
Mediante un comunicado, el Banco Macro destacó que “a partir del 3 de noviembre la atención de Jubilados y Pensionados se traslada para brindarte una mejor atención. Te esperamos en un espacio moderno, con todo lo que necesitás. Más confort, más tecnología, más cajeros automáticos y terminales para que puedas autogestionarte”.