Qué le pasa a tu cuerpo después de los 40 y cómo mantenerte saludable

Menor flexibilidad cognitiva

El estudio también muestra que a partir de los 40 años, los circuitos cerebrales se reconfiguran, lo que puede resultar en un pensamiento menos flexible, menor inhibición de la respuesta y una reducción en el razonamiento verbal y numérico. Esto ocurre porque las redes neuronales se conectan más con circuitos generales y menos con los específicos, a diferencia de lo que sucede en las décadas previas.