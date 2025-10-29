¿Conviene eliminar las harinas por completo? Lo que dicen los especialistas

¿Las harinas engordan?

El mito de que las harinas engordan prevaleció por décadas. Katz aclara que "lo que engorda no es la harina en sí, sino lo que se le agrega a los productos elaborados con harina, como la pizza, las empanadas o las facturas llenas de grasa y azúcar". En resumen, no es la harina la que causa el aumento de peso, sino el exceso y la mala calidad de los alimentos que la contienen.