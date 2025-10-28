La UBA presenta una diplomatura en gestión deportiva junto al Club River Plate

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Club Atlético River Plate unieron fuerzas para lanzar una diplomatura en management deportivo, una propuesta que apunta a profesionalizar la gestión en el ámbito del deporte.
Titulado "La Gestión de un Sentimiento”, el programa fue presentado durante la XIX edición del Congreso Internacional de Economía y Gestión - ECON 2025, ante un auditorio colmado de estudiantes y autoridades.
La diplomatura tendrá 100 horas distribuidas en 20 encuentros y comenzará a dictarse en 2026. Su objetivo es formar dirigentes capaces de combinar la mirada académica con la práctica real del deporte, tomando como modelo la experiencia de transformación y liderazgo de River Plate.
Formar a los líderes del futuro
El plan de estudios busca que los estudiantes puedan convertir la pasión en conocimiento y el conocimiento en gestión efectiva.
La propuesta integra la experiencia de quienes lideraron el proceso de modernización del Club, e incluye el análisis de casos reales, planificación estratégica y sostenibilidad económica.
El enfoque práctico y académico distingue a esta diplomatura, que pretende brindar herramientas concretas para quienes deseen gestionar proyectos deportivos con una visión integral.
Durante la presentación, Rodolfo D’Onofrio, ex presidente de River Plate, destacó la importancia de formar dirigentes jóvenes y capacitados. En su intervención ante más de 500 estudiantes, valoró el rol de la educación pública y la posibilidad de unir generaciones en un mismo proyecto institucional.
Desde la UBA, Tomás García, secretario general de la Facultad de Ciencias Económicas, subrayó que esta propuesta fortalece la misión de la universidad de profesionalizar la gestión de organizaciones y generar impacto académico en sectores clave de la economía nacional.
Educación y deporte en conjunto
El lanzamiento se realizó en un panel especial del Congreso ECON 2025, que reunió a referentes de River Plate como Matías Patanian, Andrés Ballota y Manuel Vidal, director del área educativa del club, quien moderó el encuentro.
Los expositores coincidieron en que el deporte no sólo representa una pasión colectiva, sino que también es un motor económico y social que requiere profesionales formados para promover su crecimiento.