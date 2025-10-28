Secciones
SociedadEducación

La UBA presenta una diplomatura en gestión deportiva junto al Club River Plate

El programa de formación, que se podrá cursar a partir de 2026, busca formar a los dirigentes del futuro al combinar la mirada académica con la práctica real del deporte.

FORMACIÓN. La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y el Club Atlético River Plate anunciaron la Diplomatura en Management Deportivo. FORMACIÓN. La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y el Club Atlético River Plate anunciaron la Diplomatura en Management Deportivo. / UBA
Hace 1 Hs

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Club Atlético River Plate unieron fuerzas para lanzar una diplomatura en management deportivo, una propuesta que apunta a profesionalizar la gestión en el ámbito del deporte.

Titulado "La Gestión de un Sentimiento”, el programa fue presentado durante la XIX edición del Congreso Internacional de Economía y Gestión - ECON 2025, ante un auditorio colmado de estudiantes y autoridades.

La diplomatura tendrá 100 horas distribuidas en 20 encuentros y comenzará a dictarse en 2026. Su objetivo es formar dirigentes capaces de combinar la mirada académica con la práctica real del deporte, tomando como modelo la experiencia de transformación y liderazgo de River Plate.

Formar a los líderes del futuro

El plan de estudios busca que los estudiantes puedan convertir la pasión en conocimiento y el conocimiento en gestión efectiva.

La propuesta integra la experiencia de quienes lideraron el proceso de modernización del Club, e incluye el análisis de casos reales, planificación estratégica y sostenibilidad económica.

El enfoque práctico y académico distingue a esta diplomatura, que pretende brindar herramientas concretas para quienes deseen gestionar proyectos deportivos con una visión integral.

Durante la presentación, Rodolfo D’Onofrio, ex presidente de River Plate, destacó la importancia de formar dirigentes jóvenes y capacitados. En su intervención ante más de 500 estudiantes, valoró el rol de la educación pública y la posibilidad de unir generaciones en un mismo proyecto institucional.

Desde la UBA, Tomás García, secretario general de la Facultad de Ciencias Económicas, subrayó que esta propuesta fortalece la misión de la universidad de profesionalizar la gestión de organizaciones y generar impacto académico en sectores clave de la economía nacional.

Educación y deporte en conjunto

El lanzamiento se realizó en un panel especial del Congreso ECON 2025, que reunió a referentes de River Plate como Matías Patanian, Andrés Ballota y Manuel Vidal, director del área educativa del club, quien moderó el encuentro.

Los expositores coincidieron en que el deporte no sólo representa una pasión colectiva, sino que también es un motor económico y social que requiere profesionales formados para promover su crecimiento.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas Buenos AiresClub Atlético River PlateUniversidad de Buenos AiresRodolfo D’OnofrioJóvenesTomás García
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Un equipo argentino de la UBA conquista por primera vez el mundial PetroBowl 2025

Un equipo argentino de la UBA conquista por primera vez el mundial PetroBowl 2025

Cómo acceder a las 10.000 becas internacionales para formarse en marketing digital

Cómo acceder a las 10.000 becas internacionales para formarse en marketing digital

Lo más popular
Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca
1

Qué factores incidieron para que al PJ tucumano se le “escape” la tercera banca

Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá
2

Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá

Rossana Chahla, sobre las elecciones: “Hay que hacer autocrítica, pero también medir a todos con la misma vara”
3

Rossana Chahla, sobre las elecciones: “Hay que hacer autocrítica, pero también medir a todos con la misma vara”

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas
4

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional
5

Futuros diputados: Gladys Medina, Javier Noguera, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, con destino nacional

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el frío de regreso
6

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el frío de regreso

Más Noticias
Alerta máxima en Gmail: se filtraron más de 183 millones de contraseñas, ¿cómo saber si fuiste afectado?

Alerta máxima en Gmail: se filtraron más de 183 millones de contraseñas, ¿cómo saber si fuiste afectado?

Rossana Chahla, sobre las elecciones: “Hay que hacer autocrítica, pero también medir a todos con la misma vara”

Rossana Chahla, sobre las elecciones: “Hay que hacer autocrítica, pero también medir a todos con la misma vara”

Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá

Jaldo renunció como candidato a diputado electo por el peronismo: quién asumirá

El té ideal para mayores de 50 años: ayuda a dormir mejor, relaja y desinflama el abdomen

El té ideal para mayores de 50 años: ayuda a dormir mejor, relaja y desinflama el abdomen

El electrodoméstico que no deberías dejar enchufado al salir de casa: los peligros de no desconectarlo

El electrodoméstico que no deberías dejar enchufado al salir de casa: los peligros de no desconectarlo

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el frío de regreso

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el frío de regreso

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas

La reforma laboral de Milei que se viene: más horas, salarios por mérito y vacaciones fragmentadas

Del Parque Roca a Campo Norte, otra estafa “verde”

Del Parque Roca a Campo Norte, otra estafa “verde”

Comentarios