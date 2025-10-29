YPF compró el 100% de Refinor, que opera el poliducto clave entre Tucumán y Córdoba

Refinor gestiona una red de más de 70 estaciones de servicio distribuidas en las provincias de Tucumán, Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy, Catamarca y Chaco. “A partir de esta adquisición, YPF garantiza la continuidad operativa y el abastecimiento en toda la región. La compañía trabajará, también, para alinear los estándares operativos de Refinor con las mejores prácticas y procesos que promueve YPF en toda su cadena de valor”, añadió la petrolera en su comunicado oficial.