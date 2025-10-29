YPF compró el 100% de Refinor, que opera el poliducto clave entre Tucumán y Córdoba

YPF concretó la adquisición de la participación de Hidrocarburos del Norte en Refinor, la compañía que opera en toda la cadena de valor del transporte y comercialización de combustibles y gas en el norte argentino.
Con esta operación, la petrolera estatal pasa a controlar el 100% del paquete accionario de Refinor, que continuará operando dentro del grupo YPF.
“Esta operación es estratégica para la compañía, ya que le permite asegurar la operación del poliducto que conecta la terminal de despacho de YPF en Montecristo (Córdoba) con el nodo de Refinor en Banda del Río Salí (Tucumán), optimizando la logística de abastecimiento de combustibles en toda la región del NOA”, destacó la empresa que preside Horacio Marín.
Refinor gestiona una red de más de 70 estaciones de servicio distribuidas en las provincias de Tucumán, Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy, Catamarca y Chaco. “A partir de esta adquisición, YPF garantiza la continuidad operativa y el abastecimiento en toda la región. La compañía trabajará, también, para alinear los estándares operativos de Refinor con las mejores prácticas y procesos que promueve YPF en toda su cadena de valor”, añadió la petrolera en su comunicado oficial.
Hidrocarburos del Norte es una sociedad perteneciente al Grupo Integra, un holding empresarial argentino con presencia en sectores como energía, minería, agroindustria y servicios financieros. Hasta la fecha, la firma tenía una participación del 50% en Refinor.
En una nota enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV), YPF precisó que el precio total de la transacción asciende a U$S25,2 millones.
“Refinor tiene como objeto la industrialización de hidrocarburos líquidos y gaseosos y sus derivados, la explotación comercial de refinerías y el transporte y comercialización de productos derivados de su actividad”, detalló la compañía en esa comunicación.